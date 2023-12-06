تراند اليوم : الأرصاد تعلن حالة الطقس في مصر 6 ديسمبر 2023 ولمدة أسبوع والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

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الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها تقريرا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 من ديسمبر 2023 من خلال صورا تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية، وتكشف الصور عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على العديد من المناطق منها خلي العقبة وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، موضحة أنه يصاحبها سقوط للأمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى.
حالة الطقس اليوم
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صورا للأمطار المتوقع سقوطها خلال فترة النهار مشيرة إلى أنها أمطار متوسطة يمكن أن تصل إلى حد الرعدية في مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وخلي العقبة ونوب سيناء، لافتة إلى أنها تصل إلى حد السيول في عدة مناطق على فترات متقطعة.
وأضافت أن نشاط الرياح الذي يصاحب السحب الرعدية يمكن أن يكون مثيرا للرمال والأتربة في عدة مناطق، لافتة إلى أن الشبورة المائية ستتكاثر على عدة مناطق بالطرق الزراعية والمناطق القريبة من البحر ويمكن أن تكون كثيفة في عدة مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والوه البحري ووسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان برجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر حتى الإثنين الموافق 11 ديسمبر2023.
نتابع معكم على مدار اليوم التحديثات المستمرة التي تنشرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني عن المتغيرات التي تحدث في حالة الطقس على مدار اليوم.
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