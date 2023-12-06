تراند اليوم : أفضل 6 شركات متخصصة في مجال إلحاق عمالة مصرية بالخارح

الرياض - أميرة القحطاني - تحديث شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج 2023، تعتبر الشركات المخصصة لالحاق العمالة بالخارج ضمن إهتمامات الشباب المصري الذي طالما سعى الى فرص العمل بالخارج بحثا عن الخبرات والأجور المرتفعة، ولكن التحدي الأكبر هو كان اختيار الشركة الموثوق بها، هنا أستطعنا جمع معلومات عن أفضل 6 شركات متخصصة في هذا المجال تتميز بالخدمة والخبرة والثقة.

لايخفى دور هذه الشركات التي لا تقتصر على إقتراح الوظائف فقط، بل تقديم المشورة والتوجيه حول الوظائف المتاحة ومتطلباتها، وحتى إجراءات الاختيار والتعاقد والتأشيرات والإقامة، إذ تعمل هذه الشركات على ضمان حقوق العمالة المصرية وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة في الخارج.

لماذا تلجأ إلى شركات الحاق العمالة بالخارج

بالتاكيد العمل في الخارج هو أمر جيد، ولكن الكثير من الأشخاص لا يعرفون من أين يبدأون، وعلى كل حال، تلعب شركات إلحاق العمالة دوراً بارزاً في توظيف العمالة الكفوءة في في مختلف القطاعات والمهن.

تختصر شركات الحاق العمالة بالخارج الطريق، يمكنك ان تقدم سيرتك الذاتية ببساطة، سيتم التحقق من شهاداتك ومؤهلاتك سعياً وراء توظيفك حسب الخبرات في وظيفة ملائمة.

لم يكن حضور هذه الشركات في الماضي بالشكل الذي عليه الآن، فقد تعددت الشركات المتخصصة في مجال الحاق العمالة بالخارج في العديد من المحافظات كالقاهرة والمهندسين(الجيزة) وغيرها وهي فرصة لإطلاعهم على مؤهلاتك وخبراتك المكتسبة.

سعياً للعثور على شركة مناسبة تلبي المتطلبات إذ تعمل هذه الشركات في توفير فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات والمجالات يشمل الانشاءات، والنفط والغاز ، والطب، التكنولجيا، والضيافة، التعليم والصحة، لذلك دعونا نتعرف على نبذة عن كل شركة وأهم مميزاتها.

مميزات شركات الحاق العمالة بالخارج الموثوق بها

تتميز هذه الشركات المذكورة بأنها مرخصة من وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر، وعليه، يمكنك الاستفادة من الخدمات الشاملة في هذا المجال، تشمل الوظائف، والتدريب، وإستخراج تأشيرة سفرك، وغيرها من الخدمات الموثوقة والمتميزة التي تساعد المصريين الراغبين في السفر والعمل في الخارج بسرعة التوظيف الشركات والمؤسسات الكبيرة وبالتالي تحقيق حلم العمل.

هذه أفضل شركات إلحاق العمالة بالخارج المرخضة من وزارة القوى العاملة 2023

اسماء شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج كما يلي:

شركة الشريف هي شركة مصرية مرخصة من وزارى القوى العاملة برقم 463 تتمتع الشركة بخبرة تقرب من عشرين عاماً في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج

تتميز الشركة بموقعها المميز في وسط مدينة القاهرة،

تقدم خدمات الحاق العمالةالمصربة في مختلف التخصصات، بما في ذلك المهندسين والمساحين والمحاسبين والعديد من التخصصات الاخرى،

وتوفر أيضا الدعم والرعاية للعمالة المصرية خلال فترة عملها بالخارج، بما في ذلك توفير الإقامة والتأمين الصحي, رقم تلفون شركة الشريف 0 2 24861694.

شركة عزيز القاهرة

شركة عزيز القاهرة من ضمن الخدمات المنوطة بها، منها الترشيح وانتقاء العمالة المناسبة، وتوظيفها،

حيث توفر العمالة المهرة والمؤهلة لأصحاب العمل في الخارج. رقم تلفون شركة عزيز 33022273 (+202) – 33476614 -33023789

شركة الطائف

تتخصص هذه الشركة في توفير عمالة متنوعة من المهندسين ومندوبي المبيعات وغير ذلك-

تتميز شركة الطائف للتوظيف بالخارج بخبرتها في مجال التوظيف وستكون قادرة على اختيار العمالة المباشرة وفقا لمتطلبات الشركات والمؤسسات

تعتمد على سجلات المتقدمين لفهم خبراتهم ومؤهلاتهم. رقم تلفون شركة الطائف 33047740

شركة الشروق

شركة الشروق للتوظيف بالخارج هي شركة مصرية ذات نشاط طويل في تخصص توظيف العمالة المصرية للعمل بالخارج،

تأسست الشركة في عام 1981 وتحمل ترخيص رقم 38 من وزارة القوى العاملة،

تقدم الشركة أيضاً مجموعة متعددة من الخدمات لراغبي العمل مثل إنهاء إجراءات الداتا فلو وحجز امتحان البرومتريك للتخصصات الطبية، كما تقوم الشركة بتصديق الشهادات من القنصليات المختلفة. رقم تلفون 3454008 02

شركة مصر الحجاز

تأتي كواحدة من الشركات المتخصصة في توفير العمالة المصرية في الدول المستهدفة، حيث إنها توفر الكفاءات المطلوبة وفقا لإحتياجات صاحب العمل في الهندسة والطب والزراعة وغير ذلك. رقم تلفون شركة مصر الحجاز 01003417320

شركة قباء

قباء لالحاق العمالة المصرية هي شركة تعمل في مجال توفير العمالة المصرية للعمل في الخارج، تقدم الشركة خدمات توظيف واستقدام العمالة المصرية في مختلف القطاعات والمجالات.

مقر شركة قباء يقع في المهندسين بمحافظة الجيزة في مصر، ويمكن التواصل مع الشركة عبر الهاتف على الارقام التالية : 0237496600 و0237600222.

شركة الشبل

توفر شركة الشبل فرص عمل بالخارج في مختلف القطاعات والمجالات

تتميز بخدماتها المتميزة ومصداقيتها في مجال الحاق العمالة

وفي نهاية المقال المؤرشف بتاريخ 6 ديسمبر 2023 نكون قد أختصرنا معلومات وافية حول أهم شركات الحاق العاملة بالخارج حيث يمكن الاستفادة منها في فرص العمل الدولية وتحقيق التطلعات المهنية والمالية، كما تضمن المقال معلومات حول العنوان وارقام الهواتف المتعلق بشركات الحاق العمالة بالخارج المرخصة من وزارة القوى، في النهاية أتمنى ان يكون ذلك مفيدا.