تراند اليوم : سعر ومواصفات هاتف هونر  HONOR X7b مواصفات خارقة بشاشة كبيرة وكاميرا قوية وبطارية طويلة الأمد

الرياض - أميرة القحطاني - أطلقت شركة هونر الصينية هاتفها الذكي الجديد HONOR X7b في الأسواق العالمية، والذي يتميز بالعديد من المواصفات القوية، وبسعر مناسب، مما يزيد من فرصه التنافسية، وخاصة وانه يتميز ببطارية كبيرة وكاميرا خارقة بدقة 108 ميجابكسل، ومعالج قوي، وفي السطور التالية نستعرض أهم مواصفات هاتف HONOR X7b.

مواصفات هاتف هونر X7b

يأتي الهاتف بتصميم أنيق، فهو مزود بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل، ويبلغ وزنه 199 جرام، مع أبعاد 173.5×8.8×9.6 ملم.

يتمتع هاتف HONOR X7b بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 6.74 بوصة، وبدقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة 108 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للعدسة فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجابكسل للعدسة المخصصة للعزل.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

سعر هاتف هونر X7b

تم تسعير هاتف HONOR X7b بشكل رسمي في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام، بسعر يُعادل 250 دولار أمريكي، ونسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 280 دولار أمريكي.

المواصفات HONOR X7b الشاشة IPS LCD بقياس 6.74 بوصة، وبدقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز. المعالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة. الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة MagicOS 7.2. الكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة 108 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للعدسة فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجابكسل للعدسة المخصصة للعزل. أمامية بدقة 8 ميجابكسل. البطارية 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط. السعر نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام: 250 دولار أمريكي. نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: 280 دولار أمريكي.

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المميزات

سعر مناسب.

شاشة كبيرة بدقة عرض عالية ومعدل تحديث 90 هرتز.

معالج قوي.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108 ميجابكسل.

بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير.

العيوب