الرياض - أميرة القحطاني - كارفور عامل عروض لن تنسى من اليوم وحتى 19 ديسمبر على مختلف المنتجات التي يحتاج لها البيت المصري، بمناسبة الاحتفال الخامس بإنشاء برنامج ماي كلوب، وهو برنامج لعملاء كارفور يمكن للجميع الاشتراك به عن طريق تحميل ابلكيشن ماف كارفور والشراء من خلاله أونلاين أو سكان المشتريات داخل الفروع بعد الشراء، وفي حال الشراء بمبلغ 2000 جنية يمكن أن تكون من المحظوظين الذين سيربحون هدايا كبيرة يوميا من كارفور، استغل الفرصة واشتري الآن. عروض كارفور في عيد ميلاد ماي كلوب كارفور يبدأ عروض الشتاء بخصومات كبيرة على مختلف المنتجات مثل السلع الغذائية والمنظفات والمفروشات والأدوات المنزلية، وبالاضافة للخصومات الكبيرة تقدم كارفور هدايا ضخمة للعملاء في حال تجاوز مبلغ الشراء مبلغ 2000 جنيه عن طريق الشراء عبر برنامج ماي كلوب، نزل التطبيق الآن واستمتع بالتخفيضات الكبيرة واكسب مع كارفور، واليكم أهم عروض اليوم: سعر أرز اكسترا 1 كجم يساوي 29.95 جنيه

سعر مكرونة الملكة 400 جم يساوي 9 جنية

سعر طقم لحاف وبطانية يساوي 1999 جنية

سعر زجاجة زيت عافية 2.2 لتر يساوي 183.45 جنية

سعر 1 كجم من اللحم البقري الطازج يساوي 329.95 جنية

سعر 1 كجم من السمك البلطي الوسط يساوي 69.95 جنية

سعر ترابيزة مكواة يساوي 559 جنية

سعر لحاف أطفال يساوي 699 جنية رقم خدمة عملاء كارفور لمعرفة آخر العروض وكافة التفاصيل حولها يمكنك الاتصال برقم 16061، وسيرد عليك أحد أفراد خدمة العملاء المكلفين بالرد على العملاء، ويتميز كارفور بخدمة عملاء متميزة يمكنها الرد على جميع الاسئلة التي قد تدور ببالكم حول العروض الجديدة، والتي تصل التخفيضات بها لنسبة تصل ل 50% وكذلك هدايا قيمة للعملاء، تسوق الآن أونلاين أو اشتري من أقرب فروع كارفور لمنزلك، واستمتع بالخصومات القوية خلال فترة الشتاء. اقرأ أيضا كتالوج صور مكتبات جبس بورد كلاسيك ومودرن 2024 شوف أكثر من 50 تصميم ونفذ المناسب ليك

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كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : عروض كارفور عامله عظمة البيع بسعر المصنع وهدايا يوميا لسعداء الحظ من اليوم وحتى 19 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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