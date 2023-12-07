تراند اليوم : أفضل مشروبات الشتاء المقاومة للبرد

الرياض - أميرة القحطاني - برد الشتاء قارس ولا يرحم!
لكن لا تقلق! هناك مجموعة من المشروبات الساخنة اللذيذة والصحية التي ستدفئك من الداخل إلى الخارج وتساعدك على محاربة أعراض البرد المزعجة.**
المشروبات التي أثبتت فاعليتها لنزلات البرد :
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الشاي الأخضر: هذا المشروب المليء بمضادات الأكسدة يقوي جهاز المناعة ويساعد على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا. أضف إليه شريحة من الليمون أو قطعة من الزنجبيل لتعزيز فوائده.
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الليمون والعسل: هذا الثنائي الذهبي يهدئ الحلق ويساعد على تخفيف الاحتقان. اشرب عصير الليمون الطازج مع العسل الدافئ مرتين يومياً لتشعر بالتحسن الفوري.
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شوربة الدجاج: هذا الطبق اللذيذ والمغذي يمد الجسم بالسوائل والمعادن التي يحتاجها. أضف إليه الخضروات المفضلة لديك للحصول على جرعة إضافية من الفيتامينات.
بعض المشروبات العصرية المضادة للبرد:
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شاي الزنجبيل والكركم: الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، والكركم غني بمضادات الأكسدة. معاً، يشكلان مزيجاً رائعاً لتقوية جهاز المناعة ومحاربة البرد.
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عصير البرتقال والجزر: هذا العصير الغني بفيتامين C يعزز جهاز المناعة ويدعم صحة الجلد. أضف إليه القليل من الزنجبيل للحصول على دفعة إضافية من الحرارة.
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مشروب القرفة والحليب: القرفة تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، والحليب يوفر للجسم البروتين والكالسيوم. معاً، يشكلان مشروباً لذيذاً ومفيداً للوقاية من نزلات البرد.
لا تنسى أهم مشروب على الإطلاق: الماء! شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم ضروري للحفاظ على رطوبة الجسم ومساعدة الجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح.
حارب برد الشتاء بهذه المشروبات المفيدة! واستمتع بموسم الشتاء الدافئ والمريح. ☕
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