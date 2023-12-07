- 1/2
- 2/2
الرياض - أميرة القحطاني - في نوفمبر، أعلنت العلامة التجارية iQOO عن الطرازين iQOO 12 5G و iQOO 12 Pro في السوق الصينية، بينما تدعي التقارير أن الإصدار Pro سيظل محصوراً في السوق الصينية، فقد أصبح iQOO 12 رسميًا في تايلاند اليوم، وصل iQOO 12 كأول هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في العالم في السوق العالمية، فيما يلي نظرة على المواصفات والمميزات وسعر iQOO 12 5G للسوق العالمية.
iQOO 12 5G
مواصفات هاتف iQOO 12 5G
سعر iQOO 12 5G
تكشف تفاصيل أسعار iQOO 12 في تايلاند عن تكلفة قدرها (حوالي 790 دولارًا أمريكيًا) للمتغير الوحيد 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، ويأتي بخيارين من الألوان، مثل أبيض وأسود.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : إطلاق iQOO 12 5G لأول مرة كأول هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 للسوق العالمية بسعر بحوالي 790 دولارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.