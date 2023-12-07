تراند اليوم : إطلاق iQOO 12 5G لأول مرة كأول هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 للسوق العالمية بسعر بحوالي 790 دولارًا

الرياض - أميرة القحطاني - في نوفمبر، أعلنت العلامة التجارية iQOO عن الطرازين iQOO 12 5G و iQOO 12 Pro في السوق الصينية، بينما تدعي التقارير أن الإصدار Pro سيظل محصوراً في السوق الصينية، فقد أصبح iQOO 12 رسميًا في تايلاند اليوم، وصل iQOO 12 كأول هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في العالم في السوق العالمية، فيما يلي نظرة على المواصفات والمميزات وسعر iQOO 12 5G للسوق العالمية.

iQOO 12 5G

مواصفات هاتف iQOO 12 5G

سعر iQOO 12 5G

تكشف تفاصيل أسعار iQOO 12 في تايلاند عن تكلفة قدرها (حوالي 790 دولارًا أمريكيًا) للمتغير الوحيد 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، ويأتي بخيارين من الألوان، مثل أبيض وأسود.