تراند اليوم : 7 أطعمة مقاومة للسرطان عليك تضمينها في نظامك الغذائي على الفور

الرياض - أميرة القحطاني - يقولون الوقاية خير من العلاج، ويجب أخذ هذه الأمور على محمل الجد، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالسرطان، في الوقت الذي نعيش في عصر حيث الأطعمة المصنعة، وتلوث الهواء، وغش الطعام، والطهي بالميكروويف، والتدخين، واستهلاك الكحول، وأفضل محاولة لمحاربته هو تزويد نفسك بمناعة أقوى ووفرة من الخلايا المقاومة للسرطان في الجسم، كل هذا بمساعدة بعض الأطعمة التي ثبت علميا أنها تفعل ذلك، فيما يلي، ألقِ نظرة على سبعة من أطعمة مقاومة للسرطان التي تعتبر دروعًا واقية ، وعليك البدء في تناولها على الفور

7 أطعمة مقاومة للسرطان

الطماطم

نفس المركب (الليكوبين) الذي يعطي الطماطم لونها الأحمر هو المسؤول أيضًا عن منحها خصائصها المضادة للسرطان التي تشتد الحاجة إليها ، فقد وجدت العديد من الدراسات، بما في ذلك تلك المنشورة في مجلة المعهد الوطني للسرطان، أن زيادة تناول الطماطم عن طريق إضافتها إلى السندويشات والسلطات والصلصات وما إلى ذلك، يمكن أن يساعدك كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالوقاية ومكافحة السرطان.

الفاصوليا

إن الخضروات الغنية بالألياف والبروتينات قادرة تمامًا على منع تطور الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 75٪ وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية والسرطان .

البروكلي

تعلمون جميعًا كيف يمكن أن يصبح التكوين غير المبرر للأورام في الجسم قاتلاً بالنسبة لكم، خاصة مع احتمالية تحولها إلى مادة مسرطنة في المستقبل، ولكن ماذا لو قلنا لك أن تناول البروكلي يمكن أن يمنع هذه الحالة ونشوء الورم في المقام الأول؟ وفقًا لدراسة أجريت عام 2010، نُشرت في مجلة أبحاث السرطان السريرية، تحتوي الخضروات الصليبية مثل البروكلي على مركب يسمى السلفورافان، والذي لا يقتل الخلايا السرطانية بشكل فعال فحسب، بل يمكنه أيضًا تقليل حجم الورم بنسبة 50٪ تقريبًا.

لذا، استفد من خصائص البروكلي المضادة للسرطان واستمتع بسلطات البروكلي والحساء والسندويشات، وأضفها إلى البيتزا الخاصة بك للحصول على جرعة إضافية من المذاق مع الصحة.

التوت

من الفراولة إلى التوت الأزرق والتوت الأسود، جميع أنواع التوت مليئة بمضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على طرد السموم من الجسم وتمنحك مناعة أقوى، والتي، بالمناسبة، تأتي مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بمقاومتها لتطور الخلايا السرطانية في الجسم.

العديد من الدراسات، بما في ذلك تلك التي نشرت في مجلة أبحاث السرطان ، تؤكد هذه الحقيقة وتضيف أن التوت يمكن أن يقلل من عدد الأورام بنسبة 62٪ تقريبًا.

القرفة

يمكن لهذه التوابل التي تعتبر معجزة والمعروفة في المساعدة على إنقاص الوزن، أن تساعدك أيضًا على محاربة السرطان وفقًا لدراسة نشرت في مجلة BMC Cancer – كل ذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيها، و½-1 ملعقة صغيرة من القرفة يومياً يمكن أن تبعد الطبيب.

الكركم

هناك نوع آخر من التوابل التي يمكن أن تساعدك على الوقاية من السرطان وهو الكركم، وفقا لدراسة نشرت في مجلة أبحاث الوقاية من السرطان ، الكركمين، فإن المادة الكيميائية الموجودة في الكركم هي بالضبط المسؤولة عن آثاره المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، والمضادة للسرطان.

الجزر

ربما تعتقد أن الأمرالجيد الوحيد الذي يمكن أن يفعله الجزر هو حماية بصرك، ولكن في الواقع أنك مخطئ لأنه وفقا لدراسة نشرت في مجلة سرطان المعدة، يمكن للجزر أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 26٪ تقريبًا، كما تتحدث بعض الدراسات الأخرى أيضًا عن فعاليته في الوقاية من سرطان البروستاتا والرئة.