تراند اليوم : وظائف خالية بشركة مطاعم تومه للخريجين والطلبة برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت مطاعم تومه عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين من جميع المؤهلات والطلبة، للعمل بفروع القاهرة والمنصورة وطنطا والزقازيق والمحلة، برواتب مجزية تبدأ من 3000 جنية إلى 3500 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم:

وظائف شركة تومه

مطلوب مدير مطعم، خبرة في مجال الفاست فوود.

مطلوب مساعد مدير مطعم، ويشترط خبرة في مجال الفاست فوود.

مطلوب أعضاء فريق خبرة وبدون.

مطلوب دليفري خبرة وبدون، ويشترط امتلاك رخصة قيادة سارية.

الشروط والمزايا

يشترط خريجين وطلبة، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية وترقيات، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين ووجبات يوميًا ويوم إجازة أسبوعيًا، واجازات سنوية، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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للتقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة تومه” وللاستفسار تواصل على الأرقام التالية: 01029993588 / 01029994053 – واتس آب: 01029993588