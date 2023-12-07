تراند اليوم : الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن توافر وظائف إدارية وهندسية وصحية لحملة الثانوية العامة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توافر عشرات الوظائف الشاغرة، للسعوديين من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فاعلي، ولا يشترط خبرة، وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة، في الطائف وجازان وجدة والرياض، ونستعرض الآن الشروط المطلوبة ورابط التقديم عليها.

وظائف الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني

مطلوب أخصائي تمريض.

مطلوب عدد 2 مساعد صيدلي إكلينكي.

مطلوب سائقين.

مطلوب مهندسين إنشاء.

مطلوب عدد 3 مساعد لوجستي.

مطلوب عدد 3 أخصائي مراقبة الممتلكات.

مطلوب عدد 3 أمين مخزن.

مطلوب عدد 5 أخصائي معالج الجهاز التنفسي.

مطلوب استشاري مساعد الأمراض المعدية.

مطلوب استشاري مساعد الصحة النفسية.

مطلوب مترجمين.

مطلوب عدد 2 مهندسين خدمات الرعاية الصحية.

مطلوب مساعد إداري.

الشروط المطلوبة للتقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

أن يجيد استخدام برامج الحاسب الألى.

أن يجتاز الفحص الطبي واختبارات اللياقة.

أن يمتلك رخصة قيادة سارية.

أن يجيد اللغة الإنجليزية.

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رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية أن التقديم على الوظائف المعلنة متاح من خلال بوابة التوظيف بالرابط التالي “وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني” ويستمر التقديم حتى تاريخ 15 ديسمبر 2023.