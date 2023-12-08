تراند اليوم : جميع ترددات قنوات الأطفال 2024 كاملة بأسماء القنوات 19 قناه متنوعة بأعلى دقة

الرياض - أميرة القحطاني - تعد قنوات الأطفال من أهم القنوات التلفزيونية التي تستهدف الجمهور الصغير، فهي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مصمم خصيصًا للأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة، ومن أجل الاستمتاع بتلك القنوات، يحتاج المشاهدون إلى معرفة ترددات قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، في هذا المقال، سنقدم لك دليلًا شاملاً ترددات قنوات الأطفال العربية للعام 2024 على القمر الصناعي المصري نايل سات حتى يتسنى لأطفالكم الاستمتاع بأوقاتهم أثناء مشاهدة التلفزيون.

ترددات قنوات الاطفال على القمر الصناعي نايل سات

قنوات الأطفال تقدم محتوى متنوعًا وممتعًا للأطفال، وتلبي احتياجاتهم العقلية والترفيهية، وتشجع هذه القنوات العمل الجماعي والتعاون، وتقدم محتوى تعليمي يدعم تطوير المهارات والقدرات العقلية للأطفال، كما تقوم بتعليمهم الكثير مثل الحروف والكلمات العربية وكذلك الاجنبية والتعاليم الدينية والأسس والمبادئ الأخلاقية داخل محتوى ترفيهي مميز واليكم أبرز القنوات:

قناة ام بي سي 3 كارتون: تردد 11470 استقطاب رأسي معدل الترميز 27500 قناة كرتون نتورك CN بالعربية: تردد 12277، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة سبيستون: تردد 11784، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. قناة كراميش: تردد 11430، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة وناسة: تردد 11430، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة طيور الجنة: تردد 11257، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500. قناة بطوط: تردد 12562، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة نيمو: تردد 11678، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة كوكيز: تردد 11678، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة عمو يزيد: تردد 10922، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة الفتح أطفال: تردد 11899، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة فور كيدز 4 kids: تردد 10922، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة ماجد: تردد 11411، استقطاب أفقي، معدل الترميز 30000. قناة أطفال ومواهب: تردد 11372، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500. قناة أطفال sat 7 سات 7: تردد 11353، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة كوجي: تردد 11096، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500. قناة هدهد: تردد 11640، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500. قناة طه: تردد 11603، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500. قناة NRT 3 كارتون: تردد 11640، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500.

كيفية تنزيل ترددات قنوات الأطفال 2024

بعد أن استعرضنا لكم جميع ترددات قنوات الأطفال 2024 بالترددات وأسماء القنوات كاملة قد يتسائل البعض حول كيفية اضافة تردد جديد على جهاز الريسيفر الخاص به لتنزيل القنوات الغير موجودة لديه وسوف نستعرض لكم الخطوات بالتفصيل:

اضغط على زر menu المتواجد داخل ريموت الريسيفر

من قائمة installation أو تركيب سوف تجد خيار قائمة الترددات

قد يطلب منك كتابه الرقم السري في الأغلب سيكون 0000

سوف تدخل على قائمة الترددات

اضغط على الزر الأحمر داخل الريموت ستفتح لك قائمة

ادخل التردد المطلوب ومعدل الترميز والاستقطاب للقناة

سوف يضاف التردد للقائمة اضغط على الزر الأزرق في الريموت ليبدأ البحث عن القناة

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