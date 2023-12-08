تراند اليوم : أفضل 10 هواتف رائدة لعام 2023

الرياض - أميرة القحطاني - شهد عام 2023 منافسة شرسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حيث قدمت كل شركة مجموعة من الهواتف الرائدة التي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات. وفي هذا المقال، سنقدم لكم قائمة بأفضل 10 هواتف رائدة تم إصدارها خلال هذا العام.

معايير الاختيار

عند اختيار أفضل الهواتف الرائدة، أخذنا في الاعتبار مجموعة من المعايير، منها:

الأداء: حيث قمنا بتقييم أداء الهواتف باستخدام مجموعة من الاختبارات، بما في ذلك اختبارات الأداء الفردي واختبارات الأداء الشاملة.

الشاشة: حيث قمنا بتقييم جودة الشاشة من حيث الدقة والسطوع والتباين والألوان.

الكاميرا: حيث قمنا بتقييم جودة الكاميرا من حيث الأداء في ظروف الإضاءة المختلفة ودقة الصور ووضوح الفيديو.

البطارية: حيث قمنا بتقييم سعة البطارية وسرعة الشحن.

التصميم: حيث قمنا بتقييم التصميم من حيث الأناقة والراحة في الاستخدام.

قائمة الهواتف

بناءً على هذه المعايير، جاءت قائمة أفضل 10 هواتف رائدة لعام 2023 على النحو التالي:

1. Samsung Galaxy S23 Ultra

يعد Samsung Galaxy S23 Ultra أفضل هاتف رائد تم إصداره في عام 2023، حيث يتميز بأداء قوي وشاشة ممتازة وكاميرا رائعة وبطارية كبيرة.

2. Apple iPhone 15 Pro Max

يقدم iPhone 15 Pro Max أداءً قويًا وشاشة رائعة وكاميرا ممتازة، كما يتميز بتصميم أنيق. وأهم ميزاته :

الأداء القوي: يعمل iPhone 15 Pro Max بمعالج A17 Bionic من Apple، وهو أقوى معالج للهواتف الذكية في العالم. يوفر هذا المعالج أداءً مذهلاً حتى في أصعب المهام.

شاشة OLED مذهلة: يحتوي iPhone 15 Pro Max على شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة. تتميز هذه الشاشة بألوان نابضة بالحياة وتفاصيل رائعة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

نظام كاميرا ثلاثي العدسات: يحتوي iPhone 15 Pro Max على نظام كاميرا ثلاثي العدسات بدقة 48 ميجابكسل و 12 ميجابكسل و 12 ميجابكسل. يوفر هذا النظام صورًا ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

عمر بطارية طويل الأمد: يحتوي iPhone 15 Pro Max على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. تدوم هذه البطارية طوال اليوم على شحنة واحدة.

3. Xiaomi 14 Pro

يتميز Xiaomi 14 Pro بتصميم فخم ومعالج قوي وشاشة ممتازة وكاميرا رائعة. وبالنسبة لأهم ميزاته فهي كالتالي:

الأداء القوي: يعمل Xiaomi 14 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 الرائد، وهو أقوى معالج للهواتف الذكية في العالم. يوفر هذا المعالج أداءً مذهلاً حتى في أصعب المهام.

تصميم فاخر: يحتوي Xiaomi 14 Pro على تصميم فاخر مع إطار من التيتانيوم وظهر زجاجي. يتوفر الهاتف بألوان الأسود والفضي والذهبي.

شاشة OLED مذهلة: يحتوي Xiaomi 14 Pro على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. تتميز هذه الشاشة بألوان نابضة بالحياة وتفاصيل رائعة.

نظام كاميرا ثلاثي العدسات: يحتوي Xiaomi 14 Pro على نظام كاميرا ثلاثي العدسات بدقة 50 ميجابكسل و 50 ميجابكسل و 12 ميجابكسل. يوفر هذا النظام صورًا ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

عمر بطارية طويل الأمد: يحتوي Xiaomi 14 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. تدوم هذه البطارية طوال اليوم على شحنة واحدة.

4. Google Pixel 8 Pro

يتميز Google Pixel 8 Pro بأداء قوي وكاميرا رائعة ودعم الذكاء الاصطناعي. ومن أهم ميزاته كالتالي:

الأداء القوي: يعمل Google Pixel 8 Pro بمعالج Google Tensor G3، وهو معالج قوي يوفر أداءً ممتازًا حتى في أصعب المهام.

كاميرا رائعة: يحتوي Google Pixel 8 Pro على نظام كاميرا ثلاثي العدسات بدقة 50 ميجابكسل و 50 ميجابكسل و 48 ميجابكسل.

يوفر هذا النظام صورًا ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ذكاء اصطناعي قوي: يتميز Google Pixel 8 Pro بذكاء اصطناعي قوي يساعدك على التقاط صور ومقاطع فيديو أفضل.

عمر بطارية طويل الأمد: يحتوي Google Pixel 8 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. تدوم هذه البطارية طوال اليوم على شحنة واحدة.

5. Oppo Find X6 Pro

يتميز Oppo Find X6 Pro بتصميم أنيق وأداء قوي وكاميرا ممتازة. ومن أهم ميزاته:

1. كاميرا استثنائية:

مستشعر رئيسي 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل: يمتلك أكبر مستشعر كاميرا في هاتف ذكي حاليًا، مما يسمح بجمع المزيد من الضوء للحصول على صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً حتى في الإضاءة المنخفضة.

نظام كاميرا ثلاثي العدسات: يتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وعدسة بريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x، وعدسة ultrawide بدقة 50 ميجابكسل.

تقنية MariSilicon X: معالج NPU مخصص لمعالجة الصور، مما يوفر أداءً أفضل للتصوير الحسابي، بما في ذلك التصوير الليلي الفائق وتسجيل الفيديو HDR.

2. شاشة LTPO3 AMOLED فائقة السطوع:

شاشة بحجم 6.82 بوصة بدقة 1440 × 3168 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

سطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها ساطعة بدرجة كافية للقراءة والاستخدام حتى في ضوء الشمس المباشر.

دعم تقنية HDR10+ لتقديم تجربة مشاهدة غامرة.

3. أداء قوي: معالج Snapdragon 8 Gen 2، وهو أحدث وأقوى معالج للهواتف الذكية من Qualcomm.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت لتنفيذ المهام المتعددة بسلاسة.

مساحة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت لتخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والألعاب الخاصة بك.

4. شحن سريع:

شاحن SuperVOOC بقوة 100 واط يمكنه شحن الهاتف بالكامل من 0 إلى 100% في 20 دقيقة فقط.

شحن لاسلكي AirVOOC بقوة 50 واط يسمح لك بشحن الهاتف لاسلكيًا بسرعة كبيرة.

5. تصميم مميز:

هيكل الهاتف مصنوع من الزجاج المقوى مع إطار من المعدن.

توفر حواف الشاشة المنحنية مظهرًا أنيقًا وسهولة في الإمساك بالهاتف.

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان مميزة: الأسود والأبيض والأزرق.

6. Honor Magic 5 Pro

يتميز Honor Magic 5 Pro بتصميم أنيق وأداء قوي وكاميرا رائعة.

وأهم ميزة لدى Honor Magic 5 Pro هي كاميرته الرائعة، والتي تتميز بنظام كاميرا ثلاثي العدسات بدقة 50 ميجابكسل و 50 ميجابكسل و 64 ميجابكسل. يوفر هذا النظام صورًا ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8. تلتقط هذه الكاميرا صورًا ومقاطع فيديو بتفاصيل رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تتميز الكاميرا المقربة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 وقدرة تقريب بصري تبلغ 10x. تلتقط هذه الكاميرا صورًا مقربة رائعة بتفاصيل دقيقة.

تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. تلتقط هذه الكاميرا صورًا عريضة بزاوية 122 درجة، مما يتيح لك التقاط المزيد من العالم في لقطة واحدة.

بالإضافة إلى الكاميرا الرائعة، يتميز Honor Magic 5 Pro أيضًا بميزات أخرى رائعة، مثل:

أداء قوي: يعمل Honor Magic 5 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، وهو أحدث وأقوى معالج للهواتف الذكية من Qualcomm.

شاشة OLED مذهلة: يحتوي Honor Magic 5 Pro على شاشة OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

شحن سريع: يحتوي Honor Magic 5 Pro على شاحن SuperCharge بقوة 100 واط يمكنه شحن الهاتف بالكامل من 0 إلى 100% في 25 دقيقة فقط.

تصميم مميز: يحتوي Honor Magic 5 Pro على تصميم أنيق مع إطار من الزجاج المقوى مع إطار من المعدن.

7. Sony Xperia 1 V

يتميز Sony Xperia 1 V بشاشة ممتازة وكاميرا رائعة.

وتعد كاميرا Sony Xperia 1 V أهم ميزة فيه، حيث تتميز بنظام كاميرا ثلاثي العدسات بدقة 24 ميجابكسل و 12 ميجابكسل و 12 ميجابكسل. يوفر هذا النظام صورًا ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 24 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7. تلتقط هذه الكاميرا صورًا ومقاطع فيديو بتفاصيل رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تتميز الكاميرا المقربة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.3 وقدرة تقريب بصري تبلغ 5x. تلتقط هذه الكاميرا صورًا مقربة رائعة بتفاصيل دقيقة.

تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. تلتقط هذه الكاميرا صورًا عريضة بزاوية 122 درجة، مما يتيح لك التقاط المزيد من العالم في لقطة واحدة.

بالإضافة إلى الكاميرا الرائعة، يتميز Sony Xperia 1 V أيضًا بميزات أخرى رائعة، مثل:

أداء قوي: يعمل Sony Xperia 1 V بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، وهو أحدث وأقوى معالج للهواتف الذكية من Qualcomm.

شاشة OLED مذهلة: يحتوي Sony Xperia 1 V على شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

شحن سريع: يحتوي Sony Xperia 1 V على شاحن PD بقوة 30 واط يمكنه شحن الهاتف بالكامل من 0 إلى 100% في 90 دقيقة فقط.

تصميم مميز: يحتوي Sony Xperia 1 V على تصميم أنيق مع إطار من الزجاج المقوى مع إطار من المعدن.

8. Huawei P60 Pro

يتميز Huawei P60 Pro بتصميم مميز وكاميرا رائعة.

تعد كاميرا Huawei P60 Pro أهم ميزة فيه، حيث تتميز بنظام كاميرا ثلاثي العدسات بدقة 50 ميجابكسل و 50 ميجابكسل و 8 ميجابكسل. يوفر هذا النظام صورًا ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8. تلتقط هذه الكاميرا صورًا ومقاطع فيديو بتفاصيل رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تتميز الكاميرا المقربة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 وقدرة تقريب بصري تبلغ 5x. تلتقط هذه الكاميرا صورًا مقربة رائعة بتفاصيل دقيقة.

تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. تلتقط هذه الكاميرا صورًا عريضة بزاوية 120 درجة، مما يتيح لك التقاط المزيد من العالم في لقطة واحدة.

بالإضافة إلى الكاميرا الرائعة، يتميز Huawei P60 Pro أيضًا بميزات أخرى رائعة، مثل:

أداء قوي: يعمل Huawei P60 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، وهو أحدث وأقوى معالج للهواتف الذكية من Qualcomm.

شاشة OLED مذهلة: يحتوي Huawei P60 Pro على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

شحن سريع: يحتوي Huawei P60 Pro على شاحن SuperCharge بقوة 100 واط يمكنه شحن الهاتف بالكامل من 0 إلى 100% في 20 دقيقة فقط.

تصميم مميز: يحتوي Huawei P60 Pro على تصميم أنيق مع إطار من الزجاج المقوى مع إطار من المعدن.

9. Galaxy Z Fold 5

يتميز Galaxy Z Fold 5 بتصميم مبتكر وشاشة ممتازة وكاميرا رائعة.

أهم ميزة لدى Galaxy Z Fold 5 هي الشاشة القابلة للطي، والتي توفر تجربة استخدام فريدة من نوعها. تتيح لك الشاشة القابلة للطي استخدام الهاتف كجهاز لوحي، مما يجعله مثاليًا للألعاب ومشاهدة الأفلام وتحرير المستندات.

يحتوي Galaxy Z Fold 5 على شاشة قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة بدقة QXGA+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. تتميز هذه الشاشة بألوان نابضة بالحياة وتفاصيل رائعة.

بالإضافة إلى الشاشة القابلة للطي، يتميز Galaxy Z Fold 5 أيضًا بميزات أخرى رائعة، مثل:

أداء قوي: يعمل Galaxy Z Fold 5 بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، وهو أحدث وأقوى معالج للهواتف الذكية من Qualcomm.

كاميرا رائعة: يحتوي Galaxy Z Fold 5 على نظام كاميرا ثلاثي العدسات بدقة 50 ميجابكسل و 12 ميجابكسل و 10 ميجابكسل.

عمر بطارية طويل الأمد: يحتوي Galaxy Z Fold 5 على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة.

تصميم أنيق: يحتوي Galaxy Z Fold 5 على تصميم أنيق مع إطار من الزجاج المقوى مع إطار من المعدن.

بشكل عام، يعتبر Galaxy Z Fold 5 هاتفًا ذكيًا رائعًا يتميز بشاشة قابلة للطي، وأداء قوي، وكاميرا رائعة، وعمر بطارية طويل الأمد، وتصميم أنيق. فهو مناسب للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة هاتف ذكي فريدة من نوعها.

ومع ذلك، هناك بعض المستخدمين الذين قد يفضلون ميزات أخرى أكثر من الشاشة القابلة للطي. على سبيل المثال، قد يفضل بعض المستخدمين أداءً أقوى، أو شاشة أكبر، أو عمر بطارية أطول.

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول الشاشة القابلة للطي في Galaxy Z Fold 5:

تتميز الشاشة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus، مما يجعلها أكثر متانة.

تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسلسة.

تتميز الشاشة بتقنية Adaptive Refresh Rate، والتي تتكيف مع المحتوى الذي يتم عرضها لتوفير أقصى قدر من الكفاءة.

تشمل الميزات الأخرى للشاشة القابلة للطي في Galaxy Z Fold 5 ما يلي:

S Pen: يدعم Galaxy Z Fold 5 قلم S Pen، مما يسمح لك بكتابة الملاحظات وإنشاء الرسومات على الشاشة.

Multi-Active Window: يتيح لك Multi-Active Window فتح عدة تطبيقات على الشاشة في وقت واحد.

Flex Mode: يتيح لك Flex Mode استخدام الشاشة القابلة للطي بطرق مختلفة، مثل وضع الهاتف على سطح مستوٍ واستخدامه كحامل.

التقييم النهائي

بشكل عام، قدم عام 2023 مجموعة من الهواتف الرائدة الرائعة التي تلبي احتياجات جميع المستخدمين. ويعد Samsung Galaxy S23 Ultra هو أفضل هاتف رائد تم إصداره هذا العام، حيث يجمع بين أفضل أداء وشاشة وكاميرا وبطارية.