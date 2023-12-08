تراند اليوم : فوائد بذور الشيا.. الكنز الذي يجهله الكثيرون

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر بذور الشيا واحدة من الأطعمة الصحية والغنية بالفوائد التي استخدمها الإنسان منذ العصور القديمة. تتميز هذه البذور بتركيبة تغذية فريدة، ما يجعلها مكملًا غذائيًا قيمًا للعديد من النظم الغذائية.

تركيبة بذور الشيا:

تحتوي بذور الشيا على تركيبة غنية من العناصر الغذائية، من بينها الألياف، والبروتين، والأحماض الدهنية الأوميغا-3، والمعادن مثل الكالسيوم والحديد، والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B.

فوائد بذور الشيا:

الشيا ليست فقط لذيذة ومتعددة الاستخدامات، ولكنها أيضًا مصدر مهم للعديد من الفوائد الصحية. باستمرار إدراجها في نظامك الغذائي يمكن أن يسهم في تحسين صحتك العامة وتعزيز نمط حياتك الصحية. ومن فوائدها ما يلي:

1. تعزيز صحة القلب:

تحتوي البذور على الأحماض الدهنية الأوميغا-3، التي تساعد علي تحسين صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

2. تحسين وظائف الجهاز الهضمي:

الألياف الموجودة في بذور الشيا تسهم في تحسين هضم الطعام وتعزيز حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي.

3. تنظيم مستويات السكر في الدم:

يمكن أن يساعد تناولها بانتظام في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يكون فعالًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

4. فقدان الوزن:

نظرًا لارتفاع محتوى الألياف في هذة البذور، فإنها تساعد علي الشعور بالشبع والمساعدة علي فقدان الوزن.

5. تحسين صحة العظام:

تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان.

6. تعزيز صحة العقل ووظائف الدماغ:

تحتوي البذور على أحماض دهنية أوميجا 3 التي تعتبر ضرورية لصحة الدماغ والوظائف العقلية.

طريقة استخدام بذور الشيا:

يمكن إضافة الشيا إلى العديد من الوجبات والمشروبات، مثل الزبادي، والعصائر، والسلطات.