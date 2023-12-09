تراند اليوم : تهديد مباشر للصحة والعقل.. ماذا يحدث لجسمك عند السهر لساعات طويلة يوميًا؟

الرياض - أميرة القحطاني - هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون السهر لساعات طويلة لقضاء وقتهم على الهواتف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التسلية بالألعاب أو لمشاهدة التلفزيون، ويجب أن تعلم أن هذه العادة من الأمور الغير صحية لصحة الإنسان الجسدية والنفسية وقد تؤثر على العقل، وخلال موقعنا سنتعرف على تأثير السهر طويلاً دون راحة على الجسد والقدرات العقلية.

أضرار السهر لساعات طويلة يومياً

وقال الدكتور “مجدي بدران” عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عبر نصائح عن أضرار السهر والذي يؤثر بشكل سلبي على المخ، لأن مدة النوم ساعات قليلة فقط تمنع حدوث إفراز الهرمونات الهامة إثناء الليل ومن أبرز مخاطر السهر كالتالي:

أن السهر يسبب الإحساس بالتعب الشديد والنعاس وعدم القدرة على الحركة إثناء النهار.

كما أن السهر ليلاً لساعات طويل بشكل يومي يؤثر على الجهاز المناعي ويكون الشخص أكثر عرضة بالعديد من الأمراض.

كما أن السهر ليلاً عبر الهاتف أو مشاهدة التلفزيون يضر بالعيون وقد يؤدي لإصابة بعدة أمراض مثل جفاف العين أو الاحمرار، وذلك بسبب قلة هرمون الاستروجين الذي يفرزه جسم الإنسان إثناء النوم.

وقد يسبب السهر لساعات طويلة إلى الإصابة بالعديد من المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والتوتر والنسيان وفي بعض الأحيان يسبب الزهايمر المبكر.

بالإضافة إلى الشعور بالصداع المستمر ويكون من الصعب التركيز على أداء المهام اليومية.

يسبب السهر ليلاً لساعات طويلة إلى زيادة الوزن لأن الأشخاص يقومون بتناول الطعام طوال الوقت، وفي الليل يصعب على الشخص هضم الطعام.

أضرار السهر على صحة الأطفال

أكد العديد من الأطباء على تأثير السهر لساعات طويلة للأطفال والذي يكون أكثر عرضة لزيادة الوزن، وذلك لأن نسبة هرمون الليبتين ينخفض بشكل كبير، والذي تجعله يستهلك الكثير من الطعام للحصول على الطاقة، بالإضافة إلى تأخير نمو الطفل وقلة التركيز والنسيان.