تراند اليوم : كم سعر اساور كارتير ذهب عيار 18 في مصر

الرياض - أميرة القحطاني - كم سعر اساور كارتير ذهب عيار 18 في مصر (How much do 18k gold Cartier bracelets cost)، تشتهر أساور كارتير بأناقتها وجمالها، مما يجعلها مرغوبة للغاية من قبل النساء في جميع أنحاء العالم.

هذه الأساور مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط وتأتي بألوان مختلفة، بما في ذلك الذهب الأبيض والأصفر والوردي، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الأنواع المختلفة من أساور كارتير ذهب عيار 18 في مصر.

أسعار أساور كارتير الأصلية في مصر

سوار كارتير من الذهب والسيراميك الأبيض

يبلغ سعر سوار كارتير من الذهب والسيراميك الأبيض حوالي 9460 جنيهًا مصريًا، يجمع هذا السوار بين أناقة السيراميك الأبيض وفخامة الذهب، ليشكل قطعة فريدة وأنيقة.

سوار كارتير ترينيتي

ويبلغ سعر سوار Cartier Trinity، المتوفر باللون الأبيض والأصفر والذهب الوردي، حوالي 144.050 جنيهًا مصريًا، يتميز هذا السوار بثلاثة شرائط متشابكة، ترمز إلى الحب والإخلاص والصداقة.

سوار كارتير من الذهب الأبيض والأصفر والوردي

يبلغ سعر سوار كارتير (Cartier) من الذهب الأبيض والأصفر والوردي حوالي 9460 جنيهًا مصريًا، يمكن ارتداء هذا السوار متعدد الاستخدامات بمفرده أو مع أساور أخرى للحصول على مظهر عصري.

سوار كارتير ترينيتي باللون الأبيض والأصفر والذهب الوردي

ويبلغ سعر سوارة كارتير ترينيتي من الذهب الأبيض والأصفر والوردي حوالي 739.600 جنيه مصري، تعرض هذه القطعة المميزة الجمال الخالد لتصميم كارتير ترينيتي.

سوار كارتير ترينيتي باللون الأبيض والأصفر والذهب الوردي

هناك نسخة أخرى من سوار كارتير ترينيتي، يبلغ سعره حوالي 106.210 جنيه مصري، ويوفر خيارًا أقل تكلفة لأولئك الذين ما زالوا يرغبون في الاستمتاع بأناقة هذا التصميم وتطوره

أسعار اساور اموليت دو كارتييه في مصر

أموليت دي كارتير – موديل كبير الحجم

أما موديل أموليت دي كارتير – النموذج الكبير الحجم، فيبلغ سعره حوالي 1,096,500 جنيه مصري، يتميز هذا السوار بقلادة رقيقة مرصعة بحجر كريم، مما يضفي لمسة من السحر على أي ملابس.

أساور كارتير – موديل إكس أس

ولمن يبحث عن خِيار أصغر حجمًا وأكثر دقة، يبلغ سعر ساعة Amulette de Cartier – موديل XS حوالي 25,370 جنيهًا مصريًا، بالرغم من صغر حجمه، إلا أن هذا السوار لا يزال يفوح بالفخامة والأناقة.

كم سعر اساور كارتير ذهب عيار 18 مسمار في مصر

أساور كارتير من الذهب الأصفر والوردي عيار 18 قيراط

ويبلغ سعر أساور كارتير المصنوعة من الذهب الأصفر والوردي عيار 18 قيراط حوالي 25.100 جنيه مصري، هذه الأساور مستوحاة من التصميم المسمار وتضيف لمسة فريدة ومثيرة لأي أطلاله.

كم سعر اساور كارتير ذهب عيار 18 الأبيض ومطليه بالروديوم

إذا كنت تفضلين المظهر الأنيق والعصري، فإن أساور كارتير المسمار المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط والمطليه بالروديوم يبلغ سعرها حوالي 26.900 جنيه مصري، يمنح طلاء الروديوم هذه الأساور لمسة نهائية لامعة ومتينة.

أساور كارتير مسمار من الذهب عيار 18 قيراط والألماس

بالنسبة لأولئك الذين يريدون إضافة بعض التألق إلى معصميهم، تقدم كارتير أساور مسمارية من الذهب عيار 18 قيراطًا مرصعة بالألماس.

ويتراوح سعرها من حوالي 43.500 جنيه مصري للأساور المرصعة بـ 32 ماسة صفراء ووردية إلى 174.000 جنيه مصري للأساور المرصعة بـ 374 ماسة بيضاء.

كم سعر اساور كارتير ذهب عيار 18 من مسمار موديل كبير

وأساور مسمار من كارتير من الذهب عيار 18 قيراط، موديل كبير باللونين الأصفر والوردي، ويبلغ سعرها حوالي 134 ألف جنيه مصري، هذه الأساور تعطي انطباعًا جريئًا وهي مثالية لأولئك الذين يريدون التميز.

أسعار اساور الخيوط كارتييه في مصر

كم سعر اساور كارتير ذهب عيار 18 من موديل خيط الحب

ويبلغ سعر أساور كارتير المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط، وخيط الحب الأصفر، حوالي 18300 جنيه مصري، تتميز هذه الأساور الرقيقة بخيط رفيع من الذهب، يرمز إلى الحب الأبدي.

كم سعر اساور كارتير ذهب عيار 18 من موديل خيط الحب الأبيض

أما إذا كنت تفضلين مظهرًا أكثر دقة، فإن أساور كارتير المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطًا والمزودة بخيط الحب الأبيض يبلغ سعرها حوالي 20.900 جنيه مصري، يمكن ارتداء هذه الأساور بمفردها أو مع قطع أخرى من كارتير للحصول على مظهر أنيق وراقي.

كم سعر اساور كارتير ذهب عيار 18 من موديل خيط الحب الوردي

ولمسة من الأنوثة، يصل سعر أساور كارتير المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط والمزودة بخيط الحب الوردي إلى حوالي 30500 جنيه مصري، تضيف هذه الأساور لمسة من الألوان إلى أي ملابس وهي مثالية للتعبير عن أسلوبك الشخصي.

أساور كارتير لوف من الذهب الأصفر

ويبلغ سعر أساور الحب من كارتير من الذهب الأصفر حوالي 25800 جنيه مصري، تتميز هذه الأساور المميزة بزخارف لولبية وهي رمز للحب الأبدي.

وفي الختام، نكون وضحنا لكم كم سعر اساور كارتير ذهب عيار 18 في مصر، حيث تعدّ أساور كارتييه المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط من الأكسسوارات الفاخرة والأنيقة التي ترغب بها الكثير من النساء. وتختلف أسعار هذه الأساور حسب التصميم والمواد المستخدمة.

سواء كنت تفضلين سوار Trinity الكلاسيكي أو سوار المسمار العصري، توفر لك كارتييه مجموعة واسعة من الخيارات التي تناسب ذوقك وميزانيتك.