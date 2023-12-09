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الرياض - أميرة القحطاني - تم تأكيد إطلاق OnePlus 12 العالمي أخيرًا في 23 يناير 2024، تم الإعلان رسميًا عن هذه الأخبار في قمة Never Settle التي عقدت في أنتويرب ، بلجيكا، حيث عقدت القمة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق علامة OnePlus التجارية وجمعت مجتمع الشركة معًا، وأكد ألكساندر فانديراهاج ، مدير الإقليمي لشركة OnePlus Benelux ، تاريخ الإطلاق لـ OnePlus 12 في 23 يناير وأعلن أنه سينضم إليه OnePlus 12R في أوروبا.
OnePlus 12
سبق أن أشارت تسريبات إلى أن OnePlus 12R سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 بدلاً من مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 الأحدث الموجودة في OnePlus 12، ومن المتوقع إطلاق 12R باسم OnePlus Ace 3 في الصين.
بالإضافة إلى إعلانات الهواتف الذكية ، أكدت العلامة التجارية OnePlus أيضًا خططها للتوسع في سوق إنترنت الأشياء (IoT)، ولم تقدم الشركة أي تفاصيل محددة حول المنتجات التي تخطط لإطلاقها، ولكن يمكننا توقع إطلاق OnePlus Buds 3 نظرًا لظهور الجهاز القابل للارتداء على مواقع التصديق متعددة، كما أعلنت OnePlus أيضًا عن وصول OnePlus Open الأسود في أوائل عام 2024.
المواصفات والميزات الرئيسية
- يتميز OnePlus 12 بتصميم مألوف مع هيكل من الزجاج والمعدن وحماية IP65.
- إنه مدعوم بواسطة أحدث مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x سريعة وتخزين UFS 4.0، يتم تبريده بواسطة نظام تبريد VC كبير.
- في المقدمة، يتميز بشاشة OLED منحنية مقاس 6.82 بوصة بدقة + QHD ومعدل تحديث 120 هرتز.
- إعداد الكاميرا مطابق تمامًا لـ OnePlus Open ، ويتميز بنظام ثلاثي الكاميرات الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومعالجة صورة Hasselblad.
- تشمل خيارات الاتصال 5G ، وWiFi 7، و Bluetooth 5.4 ، والمزيد.
- يعمل الهاتف بنظام ColorOS 14 المستند إلى Android 14 .
- يحتوي على بطارية بسعة 5400 ملي آمبير في الساعة مع شحن سلكي 100 وات ولاسلكي 50 وات.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : تأكيد إطلاق OnePlus 12 عالميًا في 23 يناير بما في ذلك OnePlus 12R بهذه المواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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