تراند اليوم : تأكيد إطلاق OnePlus 12 عالميًا في 23 يناير بما في ذلك OnePlus 12R بهذه المواصفات

الرياض - أميرة القحطاني - تم تأكيد إطلاق OnePlus 12 العالمي أخيرًا في 23 يناير 2024، تم الإعلان رسميًا عن هذه الأخبار في قمة Never Settle التي عقدت في أنتويرب ، بلجيكا، حيث عقدت القمة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق علامة OnePlus التجارية وجمعت مجتمع الشركة معًا، وأكد ألكساندر فانديراهاج ، مدير الإقليمي لشركة OnePlus Benelux ، تاريخ الإطلاق لـ OnePlus 12 في 23 يناير وأعلن أنه سينضم إليه OnePlus 12R في أوروبا.

OnePlus 12

سبق أن أشارت تسريبات إلى أن OnePlus 12R سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 بدلاً من مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 الأحدث الموجودة في OnePlus 12، ومن المتوقع إطلاق 12R باسم OnePlus Ace 3 في الصين.

بالإضافة إلى إعلانات الهواتف الذكية ، أكدت العلامة التجارية OnePlus أيضًا خططها للتوسع في سوق إنترنت الأشياء (IoT)، ولم تقدم الشركة أي تفاصيل محددة حول المنتجات التي تخطط لإطلاقها، ولكن يمكننا توقع إطلاق OnePlus Buds 3 نظرًا لظهور الجهاز القابل للارتداء على مواقع التصديق متعددة، كما أعلنت OnePlus أيضًا عن وصول OnePlus Open الأسود في أوائل عام 2024.

المواصفات والميزات الرئيسية