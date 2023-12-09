تراند اليوم : موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة ليفربول وكريستال بالاس المثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، حيث ستقام المباراة على ملعب “سيلهرست بارك” في لندن، يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل الاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر آرسنال.

أما كريستال بالاس، فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباراة ليفربول وكريستال بالاس، عبر قناتها الأولى، بتعليق خليل البلوشي.

توقعات المباراة

يتوقع أن تكون مباراة مثيرة بين الفريقين، حيث يمتلك ليفربول هجومًا قويًا بقيادة محمد صلاح وساديو ماني، بينما يمتلك كريستال بالاس دفاعًا قويًا بقيادة جاك جيلكريست، ومن المتوقع أن يفوز ليفربول بالمباراة، ويواصل مسيرته القوية في الدوري الإنجليزي.