تراند اليوم : عقوبات مخالفات وجرائم العملية الانتخابية في مصر.. تعرف عليها

الرياض - أميرة القحطاني - في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عددا من العقوبات المتعلقة بمخالفات وجرائم العملية الانتخابية، وتهدف هذه العقوبات إلى حماية العملية الانتخابية من الفساد والتأثيرات الخارجية، وضمان حق جميع المواطنين في المشاركة في الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، وفيما يلي أبرز المخالفات وعقوباتها.

مخالفات وجرائم العملية الانتخابية والعقوبات

وتشمل المخالفات التي يعاقب عليها القانون في مصر ما يلي:

التخلف عن الإدلاء بالصوت في الانتخابات دون عذر: يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

الترويج أو الدعاية الانتخابية خارج المواعيد المحددة: يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

استخدام وسائل الترويع أو التخويف لمنع أحد من الإدلاء بصوته : يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إتلاف أو هدم المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخابات: يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 30000 جنيه.

اختلاس أو إتلاف أو تزوير قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت: يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

استخدام القوة أو التهديد لمنع أحد من الإدلاء بصوته أو ثنيه عن ذلك: يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تقديم أو قبول رشوة لحمل أحد على الإدلاء بصوته أو الامتناع عنه: يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن الانتخابات أو المترشحين: يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

الإدلاء بالصوت باسم شخص آخر أو المشاركة في التصويت أكثر من مرة: يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه.

وتشدد العقوبة على المخالفات التي يرتكبها موظف عام، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يلي بعض النصائح للناخبين لتجنب الوقوع في المخالفات الانتخابية:

احرص على الإدلاء بصوتك في الانتخابات في موعدها المحدد.

لا تسمح لأي شخص باستخدام وسائل الترويع أو التخويف لمنعك من الإدلاء بصوتيك.

لا تقبل أي رشوة أو مكافأة لحملك على الإدلاء بصوتيك على وجه معين.

احرص على التأكد من صحة المعلومات التي تسمع عنها في الحملات الانتخابية.

وتنصح الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات انتخابية يشاهدونها إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب انتخابات.