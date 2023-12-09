تراند اليوم : وزير الإسكان يعلن موعد بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، عن موعد بدء تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة غرب الجامعات- المنطقة الأولى)، وذلك اعتبارًا من يوم 17 ديسمبر الجاري.

وتشمل الدفعة الجديدة:

وحدات العمارة رقم 53، يوم 17 ديسمبر.

وحدات العمارة رقم 49، يوم 24 ديسمبر.

وحدات العمارة رقم 48، يوم 31 ديسمبر.

وعلى العملاء الفائزين بوحدات سكنية التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس عبدالرؤوف الغيطي، إنه تم شن عدة حملات مكبرة على المخالفات، أسفرت عن تنفيذ إزالة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم 281 حى الأندلس ٢/٢، وتم فك الشدة الخشبية، والتحفظ على المعدات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تنفيذ إزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم 365 بالمستثمرين الجنوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات ومنع ظاهرة الباعة الجائلين بالحى الثالث.