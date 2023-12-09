تراند اليوم : بثلاث طرق.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية قبل ساعات من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، نستعرض خلال السطور التالية، ثلاث طرق لـ الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الخاصة بك، وذلك قبل ساعات من بدء التصويت، تابع القراءة لمزيد من التفاصيل.
طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات
يمكنك معرفة لجنتك الانتخابية، بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من [رابط الموقع]، ثم الضغط على أيقونة “استعلم عن موقفك الانتخابي”، ضمن قسم “الاستعلام عن حقك في مباشرة حقوقك السياسية” والموجودة بالصفحة الرئيسية للموقع.
بعد ذلك، أدخل رقمك القومي بالمكان المخصص لذلك، واضغط “استعلم” ليظهر لك موقفك الانتخابي، ومكان لجنتك الانتخابية، أو يمكن الدخول مباشرة للصفحة المخصصة لوضع الرقم القومى عبر الرابط التالي: موقفك الانتخابي
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر رسالة نصية
يمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية عبر إرسال رسالة نصية على رقم 5151، تحتوي على الرقم القومي الخاص بك.
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الاتصال برقم 140
ويمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية أيضًا عبر الاتصال بالرقم 140، الخاص بالدليل، وإبلاغك بالمكان المخصص لتصويتك.
موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر
تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، غدًا الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم:
- عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي “النجمة”.
- فريد زهران، ورمزه الانتخابي “الشمس”.
- عبدالسند يمامة، ورمزه الانتخابي “النخلة”.
- حازم عمر، ورمزه الانتخابي “السلم”.
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