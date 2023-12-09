تراند اليوم : سجل حالا  التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

الرياض - أميرة القحطاني - في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ترتفع وتيرة البحث عن منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة المصرية. ويأمل الكثير من المواطنين أن تكون هذه المنحة حقيقة وليس مجرد شائعات، حيث أنها ستوفر لهم مصدرًا إضافيًا من الدخل.

ولقد أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة للحصول على منحة قدرها 1000 جنيه شهريًا، وذلك لمدة 3 أشهر.

وتهدف هذه المنحة إلى دعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير مصدر إضافي من الدخل لهم.

شروط الحصول على المنحة

يشترط للحصول على المنحة أن يكون المتقدم:

مصري الجنسية.

مقيم في مصر بشكل دائم.

غير مسجل في التأمين الاجتماعي.

يعمل في مهنة غير منتظمة.

الأوراق المطلوبة

يتطلب التسجيل في المنحة تقديم الأوراق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي (إن وجدت).

وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير المنتظم.

وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي، وإرفاق فواتير المرافق (غاز-مياه- كهرباء).

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

يمكن للذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل في المنحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط: https://www.manpower.gov.eg اضغط على أيقونة “العمالة غير المنتظمة”. اضغط على أيقونة “تسجيل العمالة غير المنتظمة”. أدخل البيانات المطلوبة بدقة. اضغط على أيقونة “حفظ”.

موعد صرف المنحة

سيتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة شهريًا، وذلك في اليوم العاشر من كل شهر.

أهمية المنحة للعمالة الغير منتظمة

تمثل هذه المنحة دعمًا كبيرًا للعمالة غير المنتظمة في مصر، حيث أنها ستوفر لهم مصدرًا إضافيًا من الدخل، وتساعدهم على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة في عام 2022، وكانت قيمتها 500 جنيه شهريًا لمدة ستة أشهر. وقد استفاد من هذه المنحة عدد كبير من المواطنين، لكن كانت الاستفادة مقتصرة على فئات معينة. ولذلك، ندعو جميع العمالة غير المنتظمة إلى التسجيل في المنحة للحصول على هذا الدعم.