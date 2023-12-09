تراند اليوم : إنفينيكس تطلق هاتف SMART 8 HD بشاشة مثيرة بمعدل تحديث 90 هرتز والمزيد

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت العلامة التجارية Infinix النقاب عن أحدث إضافاتها إلى سلسلة SMART بإطلاق هاتف SMART 8 HD ، خلفًا للطراز SMART 7 HD الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، يتميز الهاتف الذكي بشاشة 6.6 بوصة + HD ، ويحافظ على نفس حجم سلفه، ولكنه يقدم تصميمًا مثقوبًا للشاشة ومعدل تحديث 90 هرتز مثير للإعجاب، وهو ميزة رائدة في هذا القطاع وفقًا للشركة.

INFINIX SMART 8 HD

المواصفات والميزات الرئيسية

INFINIX SMART 8 HD، هاتف ذكي بميزانية محدودة مع شاشة 90 هرتز مذهلة، وتشمل أبرز مواصفاته وميزاته ما يلي:

تحت الغطاء، يتميز SMART 8 HD بمعالج Octa-Core T606 SoC من Unisoc ، وهو ترقية كبيرة مقارنة بمعالج Unisoc SC9863A SoC السابق، مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بالإضافة إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الظاهرية، ومقترن بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، مما يضمن أداءً فعالاً للجهاز.

يتضمن إعداد الكاميرا: كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مقترنة بعدسة AI، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

بشكل ملحوظ ، يتميز الهاتف بجهاز استشعار بصمة جانبي ، مما يمنحه المركز الأول في فئته.

يعرض تصميم الجهاز لمسة نهائية من خشب الصنوبر على ظهره، بينما توفر ميزة Magic Ring مجموعة من الميزات ، بما في ذلك Face Unlock، و Background Call، و Charging Animation، و Charge Completion Reminder ، و Low Battery Reminder.

يدعم SMART 8 HD بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي آمبير في الساعة، ويدعم الشحن عبر USB Type-C.

شاشة بحجم 6.6 بوصة بدقة + HD (1612 × 720 بكسل) مع سطوع 500 شمعة ، ونسبة تباين 1500:1، ومعدل تحديث 90 هرتز ، تردد لمس 180 هرتز.

يعمل بنظام التشغيل Android 13 Go Edition مع نظام XOS 13.

يأتي مع بطاقة سيم مزدوجة (nano + nano + microSD).

يحتوي على فلاش رباعي LED Ring ومستشعر بصمة جانبي.

الأبعاد: 163.6×75.6×8.5 ملم ، والوزن 184 جرام.

ميزات الاتصالتشمل : 4G VoLTE ،Wi-Fi 802.11 ac ،Bluetooth 5.0، GPS ،GLONASS، USB Type-C .

السعر والتوافر

يتوفر الهاتف الذكي SMART 8 HD بألوان: الأسود، والذهبي، والأبيض، والأخضر، وسيُعرض بسعر افتتاحي قدره (حوالي 75 دولارًا) على موقع Flipkart الهندي اعتبارًا من 13 ديسمبر، يهدف هذا الهاتف الذكي الذي يتميز بالميزانية المحدودة والمجهز بالعديد من الميزات إلى جذب انتباه المستهلكين الذين يبحثون عن قيمة وذوقًا جديدًا في سوق الهواتف الذكية المزدحم.