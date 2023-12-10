تراند اليوم : أفضل جدول كيتو دايت لمدة شهر للمبتدئين 2024 رجيم خسارة الوزن

الرياض - أميرة القحطاني - حلم خسارة الوزن يراود كل من يعاني من السمنة وبخاصة في أماكن معينة بالجسم، لذلك يزداد البحث عن جدول كيتو دايت لمدة شهر ذلك النظام الذي يمثل بالنسبة لهم طوق النجاة من أجل التخلص من مشكلة السمنة، ويُصنف البعض السمنة بأنها مشكلة العصر التي تقف عقبة أمام ملايين البشر الطامحين في جسد ممشوق القوام، في هذا المقال نمنح جميع القراء جدول كيتو مجاني لمدة شهر.

جدول كيتو دايت لمدة شهر

لكل من يرغب في اتباع جدول كيتو دايت لمدة شهر فهناك أطعمة معينة تعد الركن الرئيسي الذي يعتمد عليه نظام الكيتو، ومن أهم تلك الأطعمة هي :

اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها

ومن بعدها تأتي لحوم الطيور بأنواعها المختلفة أيضاً

ومن ثم تأتي الأجبان ذات الدهون الطبيعية وليست المصنعة.

جدول كيتو دايت لمدة أسبوع

فيما يلي نوضح الأطعمة الممكن تناولها خلال وجبات الأسبوع الأول في جدول كيتو دايت لمدة شهر :

في يوم السبت أول الأسبوع نجد أن البيض المقلي بالزبدة مناسب للإفطار، والسلطة الآسيوية المكونة من اللحم والخضار مناسبة للغداء بينما العشاء يتألف من دجاج مع صوص البيستو بالإضافة إلى الزيتون والجبن.

في يوم الأحد يتم تناول لفائف دقيق اللوز كيتو في الإفطار، ويتم تناول حساء الدجاج مع المشروم بالكريمة في الغداء، وفي العشاء يتم تناول كيك الشوكولاته باستخدام دقيق جوز الهند كيتو.

في يوم الإثنين من جدول كيتو دايت لمدة شهر يتم تناول فريتاتا السبانخ مع الجبن في الإفطار، ويتم تناول كوسة مطبوخة باللحم والفلفل الأخضر في الغداء، وفي العشاء يتم تناول كاربونارا بالكوسة كيتو.

في يوم الثلاثاء يتم تناول قهوة بالكريمة مع قطعة شوكولاتة داكنة في الإفطار، ويتم تناول حساء الدجاج مع المشروم بالكريمة في الغداء، وفي العشاء يتم تناول بيتزا بالدجاج كيتو.

في يوم الأربعاء يتم تناول أومليت بالمشروم والزبدة في الإفطار، ويتم تناول سلمون مدخن مع السبانخ في الغداء، وفي العشاء سلطة الباذنجان المشوي مع الطحينة .

في يوم الخميس يتم تناول أومليت مع شرائح الديك الرومي المدخن في الإفطار، ويتم تناول كاساديا كيتو في الغداء، وفي العشاء يتم تناول سلطة الكرنب الاسيوية.

في يوم الجمعة يتم تناول بان كيك كيتو بدقيق اللوز مع القشطة في الإفطار، ويتم تناول ملفوف كيتو مع اللحم المفروم في الغداء، وفي العشاء يتم تناول دجاج مشوي مع الفاصوليا بالإضافة إلى زبدة الثوم.

جدول كيتو دايت مجاني

بعد أن علمنا الوجبات الصحيحة لأول أسبوع في جدول كيتو دايت لمدة شهر نقدم لكم وجبات باقي الأيام :

الأسبوع الثاني

كذلك جدول كيتو دايت لمدة شهر يبدأ في الأسبوع الثاني بيوم السبت يمكن تناول لفائف الخس مع الجبن وشرائح الرومي المدخن في الإفطار، همبرجر مشوي مع سلطة زيت الزيتون في الغداء، كب كيك بالكريمة كيتو في العشاء .

يوم الأحد يمكن تناول سلطة تونة بالخضار الورقي في الإفطار، سمك مشوي مع سلطة خضراء في الغداء، بان كيك بالكريمة الفراولة في العشاء.

يوم الإثنين يمكن تناول بولت بروف في الإفطار، سلمون مقلي مع الزبدة إلى جانب البروكلي المطهي على البخار في الغداء، متبل الباذنجان مع الطحينة في العشاء.

يوم الثلاثاء يمكن تناول روز بيف كيتو إلى جانب شرائح الشيدر في الإفطار، لحم ضأن مشوي وخضروات في الغداء، بيتزا بالدجاج كيتو في العشاء.

يوم الأربعاء يمكن تناول بيض مقلي بالزبدة في الإفطار، جمبري مع الكريمة َالخضار في الغداء، سلطة سيزر بالدجاج في العشاء.

يوم الخميس يمكن تناول لبنة تركي مع زيت الزيتون وخضار ورقي في الإفطار، جمبري مع الكريمة والخضار في الغداء، سلطة سيزر بالدجاج في العشاء.

يوم الجمعة يمكن تناول بيض حادق في الإفطار، دجاج مشوي بالزبدة وكوسا في الغداء، همبرجر مع الخس مع خبز الكيتو في العشاء.

الأسبوع الثالث

يبدأ جدول كيتو دايت لمدة شهر الأسبوع الثالث – وفي يوم السبت يمكن تناول بيض مقلي بالزبدة في الإفطار، سمك ماكريل مع السلطة والخلطة في الغداء، متبل باذنجان مع الطحينة في العشاء.

يوم الأحد يمكن تناول اومليت بالفلفل مع المشروم في الإفطار، حساء الجمبري مع الكريمة في الغداء، لفائف الجبن بدقيق اللوز في العشاء.

يوم الاثنين يمكن تناول بيض مسلوق وشرائح جبن شيدر مع الروزبيف في الإفطار، جمبري مع سبانخ سوتيه في الغداء، سلطة سيزر مع دجاج مشوي في العشاء.

يوم الثلاثاء يمكن تناول قهوة بالكريمة مع قطعة شوكولاتة داكنة كيتو في الإفطار، شرائح اللحم مع الجبن والأفوكادو في الغداء، بيتزا دجاج كيتو في العشاء.

يوم الأربعاء يمكن تناول قهوة مع كيك بالشوكولاته كيتو في الإفطار، شرائح اللحم مع سلطة الخس والأفوكادو في الغداء، سلطة الباذنجان المشوي مع الطحينة في العشاء.

يوم الخميس يمكن تناول أومليت وشرائح الديك الرومي المدخن والخس في الإفطار، مسقعة كيتو في الغداء، سلطة سيزر بالجمبري المشوي في العشاء.

يوم الجمعة يمكن تناول الشاي مع بسكويت اليانسون كيتو في الإفطار، قالب القرنبيط مع الكريمة والجبن في الغداء، شرائح دجاج مشوي مع سلطة الكرنب في العشاء.

الأسبوع الرابع