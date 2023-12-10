تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم 10 ديسمبر 2023

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2783 جنيه للبيع و 2773 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم تم تسجيلها اليوم كالتالي: تم تسجيلها اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3180 جنيه للبيع و 3169 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: وصل سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم إلى 2385 جنيه للبيع و 2375 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 1855 جنيه للبيع و 1848 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 22264 جنيه للبيع و 22184 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2031 دولار للبيع و 2030 دولار للشراء. وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2031 دولار للبيع و 2030 دولار للشراء.

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