تراند اليوم : احذر تناول الكاكاو في هذه الحالة.. ما علاقة الصداع النصفي؟

الرياض - أميرة القحطاني - مشروب الكاكاو يعتبر أحدي أنواع المشروبات الشتوية والتي يفضلها الكثير من الأشخاص لتناولها إثناء الأيام الباردة لتشعرهم بالتدفئة، فأنها لها طعم مميز بالإضافة إلى تعطي لجسم العديد من الفوائد الصحية، ولكن عليك أن تعلم أنه يوجد بعض الحالات التي لا يمكن تناول الكاكاو لأنها قد تسبب بعض الأشخاص خاصة الذين يعانون من مرض السكر أو الحساسية.

هؤلاء ممنوعون من تناول الكاكاو

الكثير يحب تناول الكاكاو وخاصة في فصل الشتاء لأنه يشعر بالتدفئة، ومن يفضل تناوله لأنه يشعره بالسعادة والخروج من الاكتئاب، حيث أن جميع مشتقات الشيكولاته من الأمور التي تسعد الأشخاص عند تناولها.

هناك بعض الأشخاص الذين يجب مراعاة تناوله مثل الذين يعانون من حساسية الكاكاو الساخن أو الشكولاته لأنه يحتوي على نسبة عالية من الصويا وعند تناول الكاكاو يؤدي في حدوث ظهور حساسية على الجلد أو في المعدة وتظهر على هيئة قرح حمراء.

كما أنه يوجد بعض الأشخاص الذين قد تسبب لهم تناول الكاكاو مشاكل في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنه خطر على الأشخاص مصابي الصداع النصفي.

إذا كان لديك مشاكل في القولون العصبي عليك تجنب تناول الكافيين لأنه يساعد في زيادة التبول والأرق، بالإضافة إلى تسريع ضربات القلب، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإسهال أو الإمساك.

يوجد بعض أنواع الكاكاو يجب تجنب تناوله وهم الأشخاص الذين يعانون من مرضي السكر لأن يؤدي في أرتفاع نسبة السكر والعديد من المشاكل الأخري.

مع العلم أن الإفراط في تناول الكاكاو قد يسبب إلى الشعور بالغثيان والإسهال أو الإمساك أو حساسية على الصدر، وذلك لأنه يحتوي على مواد كيميائية ومعادن ثقيلة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو؟

أما للأشخاص العاديين يمكنهم تناول الكاكاو ولكن بشكل صحيح فهو يحتوي على العديد من الفوائد، حيث أنه له تأثير إيجابي للغاية على نفسية بعض الأشخاص مثل الخروج من الاكتئاب في فصل الشتاء، ويساعد على التدفئة ويحسن الحالة المزاجية ويقلل من التوتر، وذلك لأنه غني بالعديد من المركبات مثل مضادات الأكسدة.

كما أنه يساعد على انخفاض ضغط الدم ويعزز وظيفة الأوعية الدموية لأنه أحدي مشتقات الشكولاتة الداكنة، ولأنه يحتوي على المغنسيوم فهو مفيد لصحة العظام ويحمي من الإصابة بهشاشة العظام، لذلك يمكن للأطفال تناوله، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الكافيين لذا فهو يساعد على التركيز ويقوى الذاكرة.