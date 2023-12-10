تراند اليوم : تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 41500 جنيه وقد وصل سعر أسمنت المسلح إلى 1930 جنيه. أسعار الحديد اليوم المنتج السعر حديد عطية 39200 جنيه حديد المراكبي 39500 جنيه حديد الكومي 38000 جنيه حديد المصريين 39500 جنيه حديد العشري 39000 جنيه حديد مصر ستيل 39000 جنيه حديد المعادي 38500 جنيه حديد سرحان 38000 جنيه حديد بشاي 41000 جنيه أسعار الأسمنت جاءت اليوم كالتالي: وصل سعر أسمنت النصر اليوم إلى 1890 جنيه. وصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم إلى 1900 جنيه. بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1920 جنيه. تم تسجيل سعر أسمنت المقاوم اليوم ما بين 1940 جنيه و 2130 جنيه. ترواح سعر أسمنت المخلوط اليوم ما بين 1210 جنيه إلى 1350 جنيه. وصل سعر الأسمنت الأبيض اليوم إلى ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.

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