تراند اليوم : كيف يساعد القرنفل في تحسين صحة شعرك ومظهره؟ تعرفي على فوائده وأضراره للشعر

الرياض - أميرة القحطاني - القرنفل يستخدم بشكل أساسي في الطبخ والطب البديل لأغراض مختلفة، ولم يقتصر استخدامه على ذلك فقط، حيث شملت استخداماته مستحضرات التجميل والعناية بالنفس والشعر، لما له من فوائد صحية وتجميلية عديدة، وفي هذا المقال سنتحدث عن فوائد القرنفل للشعر وطريقة استخدامه وأضراره.

فوائد القرنفل للشعر

يحتوي القرنفل على مادة اليوجينول، وهي مادة طبيعية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، ومضادة للفطريات، ومضادة للميكروبات، ومحفزة للدورة الدموية، هذه المادة تساعد على تحسين صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر، وتعزز من نمو الشعر وكثافته وقوته، بعض فوائد القرنفل للشعر هي:

يقلل من تساقط الشعر: يعمل القرنفل على تثبيط الإنزيم المسؤول عن تحويل هرمون التستوستيرون إلى ديهدروتستوسترون، وهو هرمون يسبب تصغير بصيلات الشعر وتساقطه، كما يحفز القرنفل تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يغذي بصيلات الشعر بالأكسجين والمغذيات.

يجعل الشعر لامعاً: يساعد زيت القرنفل على ترطيب الشعر وإصلاح التالف منه، كما يضفي على الشعر رائحة جميلة ومنعشة.

يساعد في التخلص من القشرة: يعالج زيت القرنفل التهابات فروة الرأس التي تسبب ظهور القشرة، كما يقضي على الفطريات والبكتيريا التي تؤدي إلى حكة وتقشير فروة الرأس.

يساعد في التخلص من قمل الرأس: يستخدم زيت القرنفل كعلاج منزلي لقمل الرأس، حيث يسبب شللاً في قمل الرأس، كما يخفف من حكة فروة الرأس المصاحبة لهذه المشكلة.

طريقة استخدام القرنفل للشعر

هناك عدة طرق لاستخدام القرنفل أو زيته للشعر، منها:

طحن بذور القرنفل: يمكن طحن بذور القرنفل الجافة إلى مسحوق ناعم، ثم خلطه مع زيت القرنفل أو أي زيت آخر مفيد للشعر، مثل زيت الزيتون أو زيت الخروع، وتشكيل معجون منه، يوضع المعجون على فروة الرأس ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالشامبو.

ماسك القرنفل: يمكن تحضير ماسك للشعر من خلط اللبن أو الزبادي مع زيت الخروع وزيت القرنفل، ووضعه على فروة الرأس والشعر لمدة نصف ساعة، ثم شطفه بالماء الدافئ.

بخاخ القرنفل: يمكن تحضير بخاخ للشعر من خلط الماء مع زيت القرنفل في عبوة بخاخ، ورشه على الشعر المبلول بعد غسله بالشامبو والبلسم.

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أضرار القرنفل للشعر

يجب استخدام القرنفل أو زيته للشعر بحذر وبكميات معتدلة، حيث قد يسبب بعض الأضرار للشعر أو فروة الرأس في حالة الاستخدام المفرط له، ومن هذه الأضرار:

تهيج فروة الرأس: قد يسبب زيت القرنفل تهيجاً أو حساسية في فروة الرأس عند بعض الأشخاص، خاصة إذا كانت فروة الرأس جافة أو مصابة بجروح أو قروح، لذلك يجب تجنب وضع زيت القرنفل على فروة الرأس المصابة، وإجراء اختبار حساسية قبل استخدامه.

حروق في فروة الرأس: قد يسبب زيت القرنفل شعوراً بالحرقان أو التحول في فروة الرأس عند استخدامه بكميات كبيرة أو دون تخفيفه بزيت آخر، لذلك يجب استخدام كمية صغيرة من زيت القرنفل.

تغير لون الشعر: قد يؤدي استخدام زيت القرنفل إلى تغير لون الشعر، خاصة إذا كان مصبوغاً أو فاتحاً، لذلك يجب تجنب استخدام زيت القرنفل على شعر مصبوغ أو استشارة خبير التجميل قبل استخدامه.