تراند اليوم : “بطريقة بسيطة” كيف ارطب بشرتي في فصل الشتاء؟ مرطب طبيعي للوجه قبل النوم

الرياض - أميرة القحطاني - فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تؤثر على نضارة الوجهن لهذا لا تتجاهلي سؤال كيف ارطب بشرتي في فصل الشتاء؟ حيث تهتم المرأة ببشرتها وتضعها من ضمن أولوياتها، حيث أن الفارق الذي يحدث بين درجة الحرارة في البيئة المحيطة ودرجة حرارة الجسم نفسه، وقد يمتلك البشر أنواع مختلفة من البشرة تجعل روتين عنايتهم بها مختلف، حيث قد تختلف الاحتياجات التي يجب إمدادها لكل نوع بشرة، وكذلك تختلف احتياجات الجلد في كل فصل من فصول السنة؛ لذا نحرص على توفير أهم المعلومات في مقالنا هذا.

كيف ارطب بشرتي في فصل الشتاء؟

كما قد ذكرنا من قبل أن فصل الشتاء تزداد فيه مشاكل جفاف البشرة؛ لذا نجد سؤال كيف ارطب بشرتي في فصل الشتاء؟ مطروح بشدة لمعرفة العناية بالبشرة الجافة، وقد يقوم أغلبنا بعمل بعض العادات الضارة بالبشرة والتي تسبب جفافها دون أن يدري، ويمثل استخدام المياه الساخنة أحد تلك العادات الرائجة، ولا يلتفت بعضنا أن الماء الساخن يقوم بنزع الزيوت الطبيعية التي تقوم بإفرازها بشرتنا من حين لآخر من أجل ترطيبها.

أفضل دهان للوجه قبل النوم

وقد تميل الكثير من الفتيات إلى استخدام مستحضرات ترطيب على هيئة غسول أو كريم، وننصح أن تحتوي تلك المستحضرات على السوربيتول، أحماض ألفا، الجلسرين والهيدروكسي أيضًا، حيث تساعد جميعها على منح البشرة ترطيب جيد، واختيار المرطب المناسب للبشرة بشكل عام هو النقطة الأهم في الإجابة عن سؤال كيف ارطب بشرتي في فصل الشتاء؟ وننصح دومًا أن يكون ترطيب البشرة عادة أساسية قبل النوم كي تستطيع البشرة أن تستفيد من المواد الموجودة في المرطب طوال الليل، وفي الصباح حتى تقوى البشرة على التصدي إلى الظروف القاسية التي سوف تواجهها باقي اليوم.

مرطب طبيعي للوجه قبل النوم

وقد يمتلك أصحاب البشرة الجافة جرأة أكبر من أجل استخدام الزيوت الطبيعية بدلًا من المنتجات الأخرى، وبالفعل يوجد في الطبيعة زيت اللوز، زيت الأفوكادو وزيت زهرة الربيع وتعمل جميعها على ترطيب البشرة بجدارة، كما أنها لها العديد من الفوائد الأخرى الناتجة عن المغذيات التي تحتويها، ويمثل جل الصبار أيضًا أحد مكونات الطبيعة الهامة لترطيب البشرة ويمكن وضعه كجواب مناسب لسؤال كيف ارطب بشرتي في فصل الشتاء؟ كما أنه سهل الاستخدام ومناسب لوضعه قبل النوم.

التهاب الوجه في الشتاء

لابد في فصل الشتاء من الاهتمام باليدين والوجه لأنهم معرضين للهواء البارد، حيث يؤدي فصل الشتاء إلى جفاف الجلد والبشرة، ومع البحث عن كيف ارطب بشرتي في فصل الشتاء؟ فلابد من اتباع الأتي:

لابد من الاهتمام بتدفئة اليدين والوجه من خلال الجونتي والكوفيه لعدم التعرض للجفاف.

ضرورة شرب الماء بكثرة.

تناول مشروبات دافئة مثل الجنزبيل، والكاكو.

كيف اتخلص من جفاف الوجه في الشتاء؟

بالتأكيد كامة خطوات كيف ارطب بشرتي في فصل الشتاء من استخام كريمات ومرطبات، واتباع كافة الخطوات السابقة ستحصلين على بشرة نضرة وتتخلصي كذلك من جفاف الوجه، ويمكنك كذلك الاهتمام بما يلي: