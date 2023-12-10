تراند اليوم : مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية في مصر للعام الجديد 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب بداية العام الجديد 2024، يبحث الكثير من المصريين عن الإجازات والمناسبات الرسمية في عام 2024، بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات الدينية، بالنسبة للقطاعين العام والخاص، باعتبارها فرصة للاستجمام والراحة من العمل والدراسة.
ونستعرض الآن مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية لعام 2024، للقطاع العام والخاص وللمدارس والجامعات، علما بأنه قد تختلف مواعيد إجازات القطاع الخاص، وذلك وفقا لما تحدده وزارة العمل، ونتعرف الآن على مواعيد إجازات عام 2024 كالتالي: –
الإجازات والمناسبات الرسمية لعام 2024
يشمل جدول أجازات عام 2024 الجديد،17 يوم إجازة رسمية، وذلك بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، التي يصل عددها إلى 104 يوم إجازة، بذلك فان عدد أيام الإجازات الرسمية طوال عام 2024 يبلغ 121 يوم إجازة، وهي كالتالي:
جدول الإجازات الرسمية 2024
|الإجازات
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مواعيد الإجازات الرسمية 2024
|إجازة عيد الميلاد المجيد
|يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024
|إجازة عيد الشرطة وثورة يناير
|يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024
|إجازة عيد الفطر المبارك
|يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل 2024
|إجازة عيد تحرير سيناء
|يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024
|إجازة عيد العمال
|يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.
|إجازة عيد شم النسيم
|يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024
|وقفة عيد الأضحى المبارك
|يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.
|إجازة عيد الأضحى المبارك
|يوم الإثنين الموافق 17 يونيو إلى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024
|إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو
|يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.
|إجازة رأس السنة الهجرية
|يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024.
|إجازة المولد النبوي الشريف
|يوم الإثنين الموافق 16 يوليو 2024.
|إجازة عيد الثورة 23 يوليو
|يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
|إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973
|يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.
وذلك بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية، وهي يومي “الجمعة والسبت “من كل أسبوع، للقطاع العام والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى القطاع الخاص والتي يصل عددها إلى 104 يوم.
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