تراند اليوم : مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية في مصر للعام الجديد 2024

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب بداية العام الجديد 2024، يبحث الكثير من المصريين عن الإجازات والمناسبات الرسمية في عام 2024، بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات الدينية، بالنسبة للقطاعين العام والخاص، باعتبارها فرصة للاستجمام والراحة من العمل والدراسة.

ونستعرض الآن مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية لعام 2024، للقطاع العام والخاص وللمدارس والجامعات، علما بأنه قد تختلف مواعيد إجازات القطاع الخاص، وذلك وفقا لما تحدده وزارة العمل، ونتعرف الآن على مواعيد إجازات عام 2024 كالتالي: –

الإجازات والمناسبات الرسمية لعام 2024

يشمل جدول أجازات عام 2024 الجديد،17 يوم إجازة رسمية، وذلك بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، التي يصل عددها إلى 104 يوم إجازة، بذلك فان عدد أيام الإجازات الرسمية طوال عام 2024 يبلغ 121 يوم إجازة، وهي كالتالي:

جدول ‎الإجازات الرسمية 2024

الإجازات مواعيد ‎الإجازات الرسمية 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الشرطة وثورة يناير يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024 إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024. إجازة عيد شم النسيم يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024. إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين الموافق 17 يونيو إلى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024 إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024. إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024. إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين الموافق 16 يوليو 2024. إجازة عيد الثورة 23 يوليو يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024. إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973 يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

وذلك بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية، وهي يومي “الجمعة والسبت “من كل أسبوع، للقطاع العام والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى القطاع الخاص والتي يصل عددها إلى 104 يوم.