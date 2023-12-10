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تراند اليوم : مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية في مصر للعام الجديد 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب بداية العام الجديد 2024، يبحث الكثير من المصريين عن الإجازات والمناسبات الرسمية في عام 2024، بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات الدينية، بالنسبة للقطاعين العام والخاص، باعتبارها فرصة للاستجمام والراحة من العمل والدراسة.

مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية في مصر للعام الجديد 2024 1

مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية في مصر 2024 للقطاع العام والخاص والمدارس والجامعات

ونستعرض الآن مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية لعام 2024، للقطاع العام والخاص وللمدارس والجامعات، علما بأنه قد تختلف مواعيد إجازات القطاع الخاص، وذلك وفقا لما تحدده وزارة العمل، ونتعرف الآن على مواعيد إجازات عام 2024 كالتالي: –

الإجازات والمناسبات الرسمية لعام 2024

مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية في مصر للعام الجديد 2024 2

مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية في مصر 2024 للقطاع العام والخاص والمدارس والجامعات

يشمل جدول أجازات عام 2024 الجديد،17 يوم إجازة رسمية، وذلك بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، التي يصل عددها إلى 104 يوم إجازة، بذلك فان عدد أيام الإجازات الرسمية طوال عام 2024 يبلغ 121 يوم إجازة، وهي كالتالي:

جدول ‎الإجازات الرسمية 2024

الإجازات

مواعيد ‎الإجازات الرسمية 2024

إجازة عيد الميلاد المجيد  يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024
إجازة عيد الشرطة وثورة يناير يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024
إجازة عيد الفطر المبارك  يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل 2024
إجازة عيد تحرير سيناء  يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024
إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.
إجازة عيد شم النسيم يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024
وقفة عيد الأضحى المبارك  يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.
إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين الموافق 17 يونيو إلى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024
إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو  يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.
إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024.
إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين الموافق 16 يوليو 2024.
إجازة عيد الثورة 23 يوليو  يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973 يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية في مصر للعام الجديد 2024 3

مواعيد الإجازات والمناسبات الرسمية في مصر 2024 للقطاع العام والخاص والمدارس والجامعات

وذلك بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية، وهي يومي “الجمعة والسبت “من كل أسبوع، للقطاع العام والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى القطاع الخاص والتي يصل عددها إلى 104 يوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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