تراند اليوم : أوراق الجوافة كنز من الفوائد الصحية.. علاج التهاب الشعب الهوائية وخفض سكر الدم

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الجوافة من الفواكه الشتوية الغنية بالعديد من العناصر والفوائد الطبية والصحية، بالإضافة إلى أوراقها فهي غنية بالكثير من الفوائد الصحية، فهي مصدر جيد لفيتامين سي والحديد ومضادات الأكسدة، وتعد علاج فعال لالتهاب الشعب الهوائية والكحة، وفي هذا المقال نتعرف على اهم الفوائد الصحية لأوراق الجوافة.

أوراق الجوافة

تمتلك أوراق الجوافة العديد من الفوائد الصحية، وذلك لاحتوائها على مجموعة من المركبات المفيدة للجسم، مثل:

مضادات الأكسدة: تلعب مضادات الأكسدة دورًا مهمًا في حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وبالتالي الوقاية من العديد من الأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

تلعب مضادات الأكسدة دورًا مهمًا في حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وبالتالي الوقاية من العديد من الأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب والسكري. الألياف : تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء، ومنع الإمساك والإسهال، وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

: تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء، ومنع الإمساك والإسهال، وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم. الفيتامينات والمعادن: تحتوي أوراق الجوافة على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، مثل:

تحتوي أوراق الجوافة على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، مثل: فيتامين سي: يساعد فيتامين سي على تقوية جهاز المناعة، وحماية الجسم من الأمراض.

يساعد فيتامين سي على تقوية جهاز المناعة، وحماية الجسم من الأمراض. فيتامين أ: يساعد فيتامين أ على تحسين الرؤية، وحماية العين من الأمراض.

يساعد فيتامين أ على تحسين الرؤية، وحماية العين من الأمراض. الكالسيوم: يساعد الكالسيوم على بناء العظام والأسنان.

يساعد الكالسيوم على بناء العظام والأسنان. الحديد: يساعد الحديد على نقل الأكسجين إلى الخلايا.

فوائد أوراق الجوافة:

علاج نزلات البرد والإنفلونزا: تخفف أوراق الجوافة أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مثل السعال والاحتقان والتهاب الحلق.

علاج الإسهال: تساعد أوراق الجوافة على تقليل الإسهال، وذلك لاحتوائها على الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، كما أثبتت الدراسات أن شاي أوراق الجوافة يساعد بشكل فعال على تخفيف وعلاج الإسهال الناجم عن العدوى.

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علاج التهابات الجهاز التنفسي: تساعد على علاج التهابات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية.

خفض مستويات السكر في الدم: تساعد أوراق الجوافة على خفض مستويات السكر في الدم، وذلك لاحتوائها على مركبات تشبه الأنسولين، حيث يساعد البوليفينول الموجود في الأوراق على تنظيم امتصاص الكربوهيدرات من الطعام، مما يساعد بشكل خاص على خفض مستويات السكر لمرضى السكري.

تعزيز صحة القلب: تساعد على تعزيز صحة القلب، وذلك لاحتوائها على مركبات تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.

مكافحة السرطان: تشير بعض الدراسات إلى أن أوراق الجوافة قد تساعد على مكافحة السرطان، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.