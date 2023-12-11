تراند اليوم : الإعلان عن الساعة الذكية Boat Lunar Pro LTE مع دعم eSIM ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج والمزيد

الرياض - أميرة القحطاني - بعد إطلاق عدد من المنتجات في الماضي القريب، أطلقت العلامة التجارية المحلية للتكنولوجيا الاستهلاكية boAt ساعة ذكية جديدة للمستهلكين في الهند، وتأتي الساعة الذكية Boat Lunar Pro LTE الجديدة تمامًا مع دعم eSIM وشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج وغير ذلك الكثير، ولم تكشف الشركة عن السعر أو تاريخ البيع للساعة الذكية Lunar Pro LTE، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذه الجوانب في الأسابيع المقبلة، وقبل ذلك، نستعرض ميزات الساعة الذكية .

Boat Lunar Pro LTE

ميزات الساعة الذكية

تتميز Boat Lunar Pro LTE بشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة تعمل دائمًا، مما يوفر رؤية ثابتة.

تدعم الساعة الذكية التي تم الإعلان عنها حديثًا وجوه الساعة القابلة للتخصيص، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تفضيلات العرض الخاصة بهم.

تأتي ساعة Lunar Pro LTE الذكية مزودة بميزات مثل الاتصال عبر Bluetooth وإشعارات التطبيقات.

يوفر جهاز Lunar Pro LTE القابل للارتداء إمكانات مراقبة صحية واسعة النطاق، حيث يمكنه تتبع معدل ضربات القلب ومستويات SpO2 ودورات الحيض وأنماط النوم.

مع أكثر من 100 وضع رياضي، تلبي Boat Lunar Pro LTE مجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية.

تحتوي الساعة الذكية على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، مما يضمن تتبع الموقع الدقيق للأنشطة الخارجية.

تحمل الساعة الذكية Lunar Pro LTE تصنيف IP68، مما يشير إلى مقاومة الماء والغبار لتعزيز المتانة.

تتميز Lunar Pro LTE ببطارية تبلغ سعتها 577 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر ما يصل إلى 5 أيام من الاستخدام بشحنة واحدة.

توافق Boat Lunar Pro LTE مع eSIM

ذكرت شركة Boat أنها دخلت في شراكة مع Jio للتوافق مع eSIM في أحدث ساعاتها الذكية، ومع ذلك، تكشف التفاصيل الواردة من موقع الويب أن الساعة تتضمن أيضًا دعمًا لميزة eSIM المصممة لمستخدمي Airtel، وتشير المعلومات إلى إمكانية تقديم هذه الوظيفة لمستخدمي Airtel في المستقبل.

ووفقًا للشركة، فإن تضمين وظيفة eSIM في الساعة الذكية Boat Lunar Pro LTE يمكّن المستخدمين من إجراء المكالمات وأنشطة المراسلة دون الحاجة إلى هواتفهم الذكية، وتثبت هذه الميزة فائدتها للأفراد الذين يعيشون أسلوب حياة نشط، مما يضمن الاتصال السلس أثناء التنقل، دون القلق بشأن عمر بطارية الهاتف الذكي أو قوة الإشارة.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الساعات الذكية في السوق، بما في ذلك الساعات الذكية من Apple وSamsung وGoogle Pixel Watch LTE وOPPO Watch Pro 4 وHuawei Watch 4 Pro وGarmin Forerunner 945 LTE، مجهزة حاليًا بقدرة eSIM.