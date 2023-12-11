تراند اليوم : أهمية تناول البرتقال في الشتاء 2024 لصحة الجسم من نزلات البرد

الرياض - أميرة القحطاني - بما أن فصل الشتاء معروف بنزلات البرد والأنفلونزا وارتفاع درجات الحرارة فعلينا توضيح أهمية تناول البرتقال في الشتاء لأن فوائده لا يمكن حصرها، فهو يعتبر من أفضل الحمضيات الغنية بالخصائص الصحية والفوائد الكثيرة للجسم، فهو يحمي من الإصابة بالأمراض بسبب تقويته الفعّالة للجهاز المناعي وإمداده للجسم بفيتامين سي بصورة صحية وطبيعية، ويفضل تناوله قبل وجبة الغذاء لأنه يعطي الشعور بالشبع؛ لإحتوائه على الألياف والكربوهيدرات والفيتامينات والأملاح المعدنية.

أهمية تناول البرتقال في الشتاء

إن الكبير والصغير يُقبل على تناول البرتقال بكثرة للعلم لـ أهمية تناول البرتقال في الشتاء وتأتي أهميته كما يلي:

يحمي من الإصابة بالأمساك، ويوازن معدل السكر والدهون والكوليسترول في الدم.

نظراً لإحتوائه على فيتامين سي فيعمل على توسيع الشعب الهوائية.

يقلل من أرتفاع الهيستامين في الجسم وبالتالي يقلل من الإصابة بالحساسية بشكل عام مثل تورم الجلد أو الحكة وغيرهما.

يحمي من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وينشط الدورة الدموية.

يمنع عن الجسم الإصابة بالتسمم.

يحافظ على جمال مظهر العين والجلد نظراً لإحتوائه على فيتامين أ.

به نسبة من حمض الفوليك الهام للأطفال والحوامل حيث يؤدي لتكوين الاحماض النووية والخلايا وبالتالي يمنع تشوّهات الأجنة.

ينتج الهيموجلوبين في الدم لأنه يحتوي على فيتامين ب6.

يساهم في فتح الشهية.

يغمل على تقوية جهاز المناعة.

هل البرتقال ممنوع لمرضى القولون العصبي؟

على الرغم من أهمية تناول البرتقال في الشتاء إلا أنه قد يكون من الصعب على مرضى القولون العصبي تناول البرتقال نظراً لإحتوائه على سكر الفركتوز الذي يصعب هضمه، ويحتوي أيضًا على نسبة كبيرة من الأحماض التي تُهيج الأمعاء وتزيد من حمض المعدة مما يؤدي إلى ارتداده للمريء فيسبب الشعور بالحموضة.

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ما هي فوائد عصير البرتقال والليمون؟

لا يمكن التغافل عن أهمية تناول البرتقال في الشتاء ولعصيره مع الليمون فوائد مذهلة تأتي في النقاط التالية: