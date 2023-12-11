تراند اليوم : تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد National Geographic على جميع الأقمار الصناعية

الرياض - أميرة القحطاني - قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي تعتبر من أفضل القنوات الوثائقية المميزة، والتي نجحت في جذب الملايين من المشاهدات، من عشاق الطبيعة والحياة البرية وعالم الحيوان، وذلك من خلال ما تقدمه القناة من برامج وأفلام وثائقية عن الطبيعة والبرية والبيئة البحرية والطيور، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية التاريخية، والبرامج العلمية والطبية والهندسية، وغيرها من البرامج والأفلام الوثائقية، التي نالت حب واستحسان الملايين من المشاهدين، مما جعلها من أفضل القنوات العربية.

وتعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي قناة إماراتية، مقرها في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وتابعة لشركة أبوظبي للإعلام، واستطاعت القناة منذ انطلاقها في يوليو عام 2009 في جذب الملايين من المتابعين والمشاهدين، من مختلف أنحاء العالم، فهي توفر عرض مميز لمختلف برامجها الثقافية والوثائقية باللغة العربية، ولذلك يبحث الكثير عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات، ونستعرضه كالتالي على مصر فايف.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد على النايل سات

ولاستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي في مصر وشمال أفريقيا، عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال الترددات التالية: –

التردد : 11411 معدل الاستقطاب : أفقي. معامل التصحيح: 30000 معدل الترميز: ¾ الجودة: HD

التردد :11411

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل التصحيح: 30000

معدل الترميز: ¾.

الجودة: HD.

تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي النايل سات، بجودة SD،كالتالي:-

التردد : 11526 معدل الاستقطاب : أفقي. معامل التصحيح: 27500 معدل الترميز: 5/6 الجودة: SD

التردد: 11526

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

معدل الترميز:27500

الجودة: SD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي عرب سات

ولاستقبال ناشيونال جيوغرافيك في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وبلاد الشام، عبر القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد التالي: –

التردد : 11804 معدل الاستقطاب : أفقي. معامل التصحيح: 27500 معدل الترميز: ¾ الجودة: HD

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ¾

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تعتبر من أفضل القنوات العربية والعالمية، حيث تقدم الكثير من البرامج المختلفة عن الحياة البرية وعلوم الحيوان وعالم البحار، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية عن التاريخ العربي والأوربي، وعن الحضارات المختلفة، فهي تقدم مادة ثقافية علمية مميزة، ومن أهم برامجها “برنامج الحياة البرية – هياكل عملاقة – تجارب علمية – تحقيقات حطام سفن المحيطات – رحلة عبر الصين – ألاسكا الجيل القادم” وغيرها من البرامج المميزة.

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