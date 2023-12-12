تراند اليوم : ارتفاع أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 12/12/2023 وتراجعها عالميًا

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ارتفاعًا طفيفاً مع بداية التعاملات، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر 2790 جنيها للجرام، وذلك وسط تذبذب في الأسعار بين 1780 و2790 جنيها، وجاء ارتفاع أسعار المعدن الاصفر الثمين في مصر على الرغم من تراجعها عالميًا، حيث أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

فيما يلي جدول بأسعار جرام الذهب لكافة العيارات المتداولة في مصر والتي يتم تحديثها آنيًا وبشكل آلي حسب التغيرات والتطورات التي تطرأ على الأسعار فور حدوثها من واقع التعاملات في سوق الذهب المصرية:

آخر تحديث منذ 29 دقيقة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 بيع 3,177 شراء 3,200 عيار 22 بيع 2,912 شراء 2,933 عيار 21 بيع 2,780 شراء 2,800 عيار 18 بيع 2,383 شراء 2,400 عيار 14 بيع 1,853 شراء 1,867 عيار 12 بيع 1,589 شراء 1,600 الاوقية بيع 98,809 شراء 99,520 الجنيه الذهب بيع 22,240 شراء 22,400 الكيلو بيع 3,177,143 شراء 3,200,000

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا

وأشار التقرير إلى انخفاض حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار، حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر، وشهدت أمريكا الشمالية أيضًا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.

وبلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط، لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 طن ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طن، بينما قد خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب، منخفضة بنسبة 17٪ عن أعلى مستوى على الإطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن.

وارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الذهب العالمية بنسبة 2٪ في نوفمبر إلى 212 مليار دولار بدعم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2٪.

هذا وقد ارتفع صافي مراكز الشراء في بورصة الذهب في كومكس بشكل أكبر، حيث بلغ إجمالي 658 طنًا في نهاية نوفمبر بزيادة قدرها 23٪ على أساس شهري و25٪ أعلى من متوسط عام 2022 البالغ 527 طنًا. كما ارتفع صافي مراكز الشراء لمديري الأموال بنسبة 36٪ على أساس شهري ليصل إلى 449 طنًا، مما يعكس المعنويات الإيجابية للمستثمرين وسط ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهر الماضي.

أما عن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب فقد ارتفع خلال شهر أكتوبر بمقدار 42 طن ذهب، منخفضًا بنسبة 41٪ من إجمالي مشتريات شهر سبتمبر البالغ 72 طن ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 23٪ من المتوسط الشهري من يناير إلى سبتمبر عند 34 طن.

أخيرًا وختامًا : يشير هذا التراجع العالمي لأسعار الذهب إلى أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، والتي قد تؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمنًا.