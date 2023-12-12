تراند اليوم : تعرف على فوائد الجرجير المذهلة

الرياض - أميرة القحطاني - الجرجير هو نوع من النباتات وهو من الخضروات الورقية ويتم زراعته في جميع دول الخليج والعالم العربي، كما أنه ينمو على أطراف القنوات والجدوال وأيضا يتم استخدامه في أطباق السلطة كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين ب16.

فوائد الجرجير

للجرجير فوائد عديدة ومنها:

يعمل على الوقاية من مرض السرطان. يقلل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة. يعمل على تعزيز صحة القلب ويقلل الإصابة بالجلطات والسكتات القلبية. يعمل على خفض مستوي الكوليسترول في الدم. يحافظ على صحة العظام. يعمل على تحسين جهاز المناعة. يعمل على تقليل مستوي السكر في الدم. يساعد على فقدان الوزن. يحافظ على صحة العيون. مفيد للنساء الحوامل حيث يعمل على الوقاية من عيوب الأنبوب العصبي الطفل. يساعد على علاج أمراض القولون وعسر الهضم. يعمل على تنظيف الجسم من السموم. يعمل على تقوية الذاكرة.

أضرار الجرجير

من الأضرار الناتجة عن تناول الجرجير بكثرة حدوث اضرابات في المعدة وأيضا حدوث قرحة في المعدة كما أيضا من الممكن أن يسبب مشاكل في الكلى وحدوث خلل في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.