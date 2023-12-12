تراند اليوم : لن تتوقع النتيجة.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول معلقتين من عسل النحل على الريق

الرياض - أميرة القحطاني - عسل النحل من الأطعمة المفيدة للغاية للصحة العامة، ويستخدمها الكثير من الأشخاص في تناوله تعزيز المناعة لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولذلك ينصح العديد من الأطباء بتناول معلقتين يومينا على الريق ليحصل على الجسم الفوائد الموجودة في عسل النحل.

فوائد عسل النحل

كشف استشاري التغذية والسمنة الدكتور “أسامة صلاح” عبر حديث له على أحدي مواقع الإنترنت أن عسل النحل غني بالكثير من العناصر الغذائية، ويمكن للإنسان الاستفادة منها عند تناول معلقتين صباحاً على الريق فأنها تساعد على تعزيز الصحة، كما أنه يعتبر مطهر للجسم ويحافظ عليه من الإصابة بالإمراض لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومن أهم فوائده كالتالي:

تعزيز المناعة

عند تناول الشخص معلقتين عسل النحل كل يوم في الصباح على الريق فأنها تحميه من الإصابة بالجذور الحرة، حيث أنها الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالإمراض.

وذلك يرجع لأن عسل النحل يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تحسن الصحة العامة للجسم.

يساعد على عملية الهضم

أن تناول عسل النحل على الريق يساهم في تنظيم عملية الهضم، وذلك لما فيها من مضادات البكتريا وهي تكافح البكتريا الضارة الموجودة في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنها تعزز صحة الكوليسترول الضار في الجسم.

كما أن تحسن ضغط الدم المرتفع وتحافظ على أمراض القلب وذلك لأنها غنية بمادة الفلافونويد التي يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية.

يحس صحة البشرة

يحتوي عسل النحل على مضادة الأكسدة والالتهابات والكثير من العناصر والفيتامين والذي يساهم في تحسن صحة البشرة مما يجعلها رطبة ويحافظ على سد المسام الواسعة، لذلك ينصح المتخصصين بتناول العسل الأبيض كل يوم على الريق خاصة في فصل الشتاء لساعد على رطوبة البشرة وتحفيزها.

فوائد أخري لتناول عسل النحل يومياً