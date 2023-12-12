تراند اليوم : الوهم البصري لاختبار الذكاء: هل يمكنك العثور على الدمية المخفية بدون زرار في الصورة في أقل من 15 ثانية؟

الرياض - أميرة القحطاني - هل جربت من قبل الوهم البصري لاختبار الذكاء؟ عادةً ما تكون الأوهام البصرية عبارة عن صور محيرة للعقل ومتغيرة الشكل لجسم أو رسم أو شخص تتحدى طريقة الدماغ في إدراك الأشياء، وهناك أنواع مختلفة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية، وقد أظهرت الأبحاث أن العقل البشري الطبيعي يمكنه النظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف وتشكيل تصور مختلف من كل زاوية، وفي كثير من الأحيان، تصبح هذه الأوهام البصرية جزءًا من اختبار التحليل النفسي لأنها تلقي بعض الضوء على كيفية إدراكك للأشياء ومستوى ذكائك أيضًا.

الوهم البصري لاختبار الذكاء

في هذه المقالة رصدنا لقرائنا الأعزاء رسم توضيحي ذكي للوهم البصري حيث تحتاج إلى العثور على الدمية بدون عيون مختبئة بين الدمى الملونة في الصورة، المرفقة أدناه والتي هي عبارة عن لغز صعب وقد تم تصميمه للبالغين والأطفال على حدٍ سواء كنوع من التشويق للعقل:

في هذا الوهم البصري، يمكنك رؤية الكثير من الدمى الملونة ذات العيون الزررية، يتحدى صانعو الألغاز المشاهدين لمحاولة اكتشاف الدمية الغريبة من خلال طرح السؤال “ابحث عن الدمية التي ليس لها عيون زر”، الجزء الأصعب في هذا الوهم البصري هو اكتشاف الدمية المخفية التي ليس لها عيون زر، فقد تركت الصورة الآلاف من البالغين في حيرة من أمرهم أثناء محاولتهم العثور على الدمية المخفية داخل الصورة.

ألق نظرة فاحصة على صورة الوهم البصري لاختبار الذكاء هذه وحاول اكتشاف الدمية الغريبة المخفية بين الدمى الملونة، قد يبدو العثور على الدمية أمرًا صعبًا للغاية، ولكن إذا نظرت إلى الجانب الأيسر الأوسط من الصورة، فستتمكن من اكتشاف الدمية الغريبة، الدمية بدون عيون الزر لها شعر بني وترتدي فستانًا أرجوانيًا.

حل الوهم البصري لاختبار الذكاء – العثور على الدمية المخفية بدون زرار

ولتسهيل الأمر عليك، قمنا بتسليط الضوء على الدمية الغريبة المخفية في الصورة أدناه:

يُزعم أنه إذا تمكنت من التعرف على الدمية المخفية بدون زرار داخل الصورة خلال 15 ثانية فقط، فقد يكون ذلك علامة على ذكائك الاستثنائي، حيث كشفت الدراسات أنه كلما قمت بتمرين عقلك من خلال حل الألغاز الصعبة، كلما أصبحت أكثر ذكاءً.

جدير بالذكر أنه تحاول الأوهام البصرية تقديم بعض الأفكار الرائعة المتعلقة بكيفية عمل أدمغتنا، في كثير من الأحيان، يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع عقولنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا، أخبرنا، هل شاهدت الدمية بدون زرار داخل هذا الوهم البصري؟