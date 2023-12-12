تراند اليوم : معلومة.. تناول الثوم كل يوم النيء مفيد أم مضر؟ وكم فصًا تحتاجه يوميًا

الرياض - أميرة القحطاني - هل تعرف ما هي فوائد تناول الثوم كل يوم النيء؟ فهناك الكثير من الأشخاص الذين يكادون لا يستخدمون الثوم في حياتهم على الإطلاق، وعلى النقيض الآخر نجد آخرين يتناولونه نيئا، رغم رائحته إلا أنه له الكثير من الفوائد، ولابد من تناوله سواء داخل الأكلات أو نيء، وهذا ما نوضحه لكم في تلك المقالة.

تناول الثوم كل يوم نيئا

لقد أشارت العديد من الدراسات إلى فوائد تناول الثوم كل يوم لما به من قيمة غذائية مع تجنب تخليله أو تسخينه أو تحميصه، حتى لا تنخفض القيمة الغذائية له بشكل كبير، وتوجد العديد من الفوائد.

ماذا يحدث اذا اكلت الثوم كل يوم؟

تعزيز صحة الدماغ: حيث يساعد تناول جرعات كبيرة من الثوم الطازج على تدعيم صحة الدماغ وتقوية وتنشيط الذاكرة وهذا ما أكدته العديد من الأبحاث التي أجريت على عدد كبير من الحيوانات.

ضبط السكر في الدم: حيث أن فوائد تناول الثوم كل يوم من شأنه أن يقلل نسبة سكر الدم في جسم الأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني خلال فترة الصيام كما أنه بصوره عامة يحافظ على توازن مستواه.

تدعيم صحة القلب: حيث أن فوائد تناول الثوم كل يوم يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم والسيطرة على زيادة ضغط الدم بحسب ما ذكرته الكثير من الأبحاث في هذا الأمر.

يقوي مناعة الجسم: كما أكدت الدراسات والأبحاث أن تناول الثوم كل يوم يكافح الالتهابات ويعمل على تقوية الجهاز المناعي ، ويعود سبب ذلك إلى النسب الكبيرة من الأليسين التي يحتوي عليها وهذا كله من شأنه أن يجعل قدرة الجسم كبيرة على مكافحة البكتريا.

أضرار تناول الثوم كل يوم

على الرغم من تعدد فوائد تناول الثوم كل يوم إلا أن له بعض الأضرار التي ينبغي التنويه عنها ألا وهي:

أنه يجعل رائحة الفم نفاذة وكريهة إلى درجة كبيرة، وهذا كله من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على العلاقة بين الزوجين.

كما أنه يتسبب في النزيف نتيجة تداخله مع أدوية سيولة الدم.

ويسبب حرقة المعدة والحموضة وبوجه عام لمن يعاني من ارتجاع المريء، الأمر الذي يستوجب على مرضى ارتجاع المريء ومن يأخذون أدوية سيولة الدم أن يتجنبوا تناوله قدر المستطاع.

كم فصًا تحتاجه يوميًا

لم يتم تحديد عدد معين وإنما يمكنك تناول من 1- 2 فص كل يوم، كي يستفيد الجسم منه ولا تحدث الأضرار من تناول الثوم كل يوم.

ما هي الطريقة الصحيحة لتناول الثوم؟

كما بينا أهمية فوائد تناول الثوم كل يوم النيء والطريقة الصحيحة للإستفادة منه تكون من خلال: