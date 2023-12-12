تراند اليوم : بخلاف الأكلات.. 8 اعشاب تساعد على الحمل وتنشيط المبايض

الرياض - أميرة القحطاني - توجد أدوية طبية للنساء للسماعدة على الحمل، وبخلاف اللجوؤ إلى الاطباء فقد اكد الكثير بوجود اعشاب تساعد على الحمل وتنشيط المبايض لأن تأخر الحمل قد يحدث بسبب مشاكل التبويض، فتوجد أكلات تعمل على تعزيز المبايض بجانب الأعشاب الطبيعية، وتزيد الأعشاب الطبيعية من سهولة تحديد موعد أيام التبويض لدى المرأة مما يزيد من فرصة الحمل ولكن لابد من استشارة الطبيب قبل أخذها.

اعشاب تساعد على الحمل

لقد تم إيجاد اعشاب تساعد على الحمل بنسبة كبيرة وتأتي على النحو التالي:-

تعتبر القرفة من أشهر الأعشاب التي تساعد على تنظيم الدورة الشهرية وتنشط المبايض، وتساهم في علاج تكيسات المبايض التي تؤخر الحمل. تساعد عشبة كف مريم على توازن الهرمونات التناسلية وبالتالي تعالج ضعف التبويض. تعتبر عشبة الهليون منشط طبيعي للأنثى وتزيد خصوبتها وحيويتها لأنها تحتوي على الإستروجين النباتي. ينظم البردقوش موعد الدورة الشهرية ويعالج تكيسات المبايض. كذلك عشبة الماكا تزيد من الرغبة الجنسية للرجال والنساء، وتوجد في جبال الانديز. وزهرة البرسيم الأحمر وصفت للمساعدة على الحمل، حيث لها فوائد في تنشيط المبايض لحمل. عشب الاشواغندا يعمل على التوازن الهرموني ويقلل من فرص الإجهاض للحامل. أوراق التوت الأحمر ضمن أعشاب تساعد على الحمل وتنشيط المبايض، حيث غنية بالكالسيوم والحديد، وكذلك فيتامين B، مما يعمل على تنظيم الدورة الشهرية، كما تساعد على تقوية جدار الرحم .

أكلات لتنشيط التبويض

توجد أعشاب تساعد على الحمل وكذلك أكلات تحفز التبويض وتزيد الخصوبة وهي كالتالي :

البقوليات بشكل عام مثل العدس والفول والفاصوليا تقلل الإصابة بضعف التبويضK لأن بها بروتينات نباتية، وتحتوي على حمض الفوليك الذي له دور فعال في حدوث الحمل وحماية الجنين.

تعمل الفاكهة على تعزيز الخصوبة لدى النساء، وتحتوي الفراولة والتوت على مغذيات نباتية ومضادات أكسدة طبيعية تهاجم الالتهابات، لذلك تعتبر الفاكهة منشط طبيعي للمبايض.

كما يعتبر الزبادي اليوناني والجبن مفيد جداً للتبويض لأن بهما كالسيوم وفيتامين د، ونسبة عالية من البروتينات التي تنجح الحمل.

ما هي علامات كسل المبايض ؟

تتشابه علامات كسل المبايض مع علامات انقطاع الدورة الشهرية ونقص هرمون الاستروجين وتوجد اعشاب تساعد على الحمل وتتشيط المبايض وكفاءتها وهذه العلامات هي :

قلة الشعور بالرغبة للعلاقة الجنسية.

جفاف المهبل وصعوبة حدوث الحمل.

الشعور بالحر والتعرق المستمر خاصةً أثناء الليل.

عدم انتظام الدورة الشهرية وصعوبة التركيز.

أعراض التنشيط الزائد للمبايض

بالرغم من لجوء معظم النساء إلى اعشاب تساعد على الحمل إلا من المحتمل أن تنشط مبايض أي امرأة أكثر من اللازم وهذا يسبب خطر، وهذه الأعراض هي :