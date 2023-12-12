الرياض - أميرة القحطاني - الشوفان هو نوع من الحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، التي تساعد على الوقاية من الأمراض مثل السرطان والكوليسترول والسكري، فالشوفان مصدر قوي مليء بالعناصر الغذائية المفيدة، ونتعرف الآن في هذا المقال على بعض فوائد الشوفان. فوائد الشوفان الشوفان يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد على خفض مستويات الكوليسترول والضغط والسكر في الدم.

تناول الشوفان يمكن أن يساعد على التحكم في الشهية وإنقاص الوزن، حيث يعطي شعوراً بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

الشوفان يساعد على تخفيف بعض المشاكل الهضمية مثل الإمساك والتهاب القولون التقرحي ومتلازمة القولون العصبي، حيث يحتوي على ألياف ذائبة وغير ذائبة تسهل حركة الأمعاء.

تناول الشوفان يمكن أن يساعد على تقوية جهاز المناعة والوقاية من بعض أنواع السرطان، حيث يحتوي على مركبات فعالة مثل بيتا غلوكان وأفينانثراميد .

تناول الشوفان يساعد على تحسين صحة الجلد والشعر، حيث يحتوي على فيتامين E وزنك وبيوتين، كما يمكن استخدامه كقناع أو مقشر للبشرة لإزالة الشوائب والجلد الميت.

يحتوي الشوفان على بروتين، فكوب واحد منه يحتوي على ما يقرب من 10 جرامات من البروتين.

يساعد على تخفيض الكوليسترول الضار ويزيد مستويات الكوليسترول الجيد، حيث يحتوي على مركبات بيتا جلوكان التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول من خلال المساعدة في تحسين صحة ميكروبيوم الأمعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : الشوفان.. غذاء متكامل ومفيد لصحة القلب والجهاز الهضمي تعرف على فوائده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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