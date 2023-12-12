تراند اليوم : وظائف خالية بشركة عرفة جروب للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة عرفة جروب من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من حملة المؤهلات المتوسطة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف.

وظائف شركة عرفة جروب

مطلوب كاشير، مؤهلات عليا، ويشترط ان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدا من 3000 جنيه إلى 3400 جنية.

مطلوب مساعد شيف مخبز، ويشترط مؤهلات متوسطة، وأن لا يزيد السن عن 35، وخبرة في مجال العمل، براتب 3000 جنية.

مطلوب مساعد شيف شرقي وغربي، مؤهلات متوسطة، وخبرة في مجال العمل، براتب 3000 جنية.

مطلوب منسقي بيع شرقي وغربي وأيس كريم.

مطلوب باريستا.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل خبرة في مجال العمل، ويشترط ان لا يزيد السن عن 35 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 3000 جنية إلى 4500 جنية، بالإضافة إلى تأمينات كبية واجتماعية.

التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المعلنة بشركة عرفة جروب يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “من هنا” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة.