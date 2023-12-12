تراند اليوم : الريحان.. فوائد متعددة من تحسين الهضم إلى تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات

الرياض - أميرة القحطاني - الريحان هو نبات عشبي عطري ينتمي إلى عائلة النعناع، له رائحة عطرية مميزة، تختلف حسب تركيز الزيوت الطيارة الأساسية من السيترونيلول والجيرانيول واللينالول، والبينين والتيربينول، وغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان، كما انه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، فهو أحد أقدم الأعشاب، والتي تشتهر بخصائصه العلاجية والصحية، ويحتوي الريحان على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك:

فيتامينات A و C و K.

المعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

مضادات الأكسدة.

تساعد هذه العناصر الغذائية في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، وفيما يلي بعض من فوائد أوراق الريحان:

فوائد أوراق الريحان

تحسين الهضم: يساعد الريحان في تحسين الهضم وذلك بفضل الأوجينول الموجود في الأوراق الذي يعمل كمضاد للالتهابات في الجهاز الهضمي، كما يساعد في زيادة إنتاج الصفراء، مما يساعد على تكسير الدهون، كما أنه يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات.

تعزيز المناعة: يحتوي الريحان على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تسبب تلف الخلايا، كما أنه يحتوي على فيتامين C، وهو عنصر غذائي مهم لجهاز المناعة.

خفض ضغط الدم: يساعد الريحان في خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية.

مكافحة الالتهابات: يحتوي الريحان على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والالتهابات، حيث تساعد الزيوت العطرية على تقليل الالتهاب وذلك من خلال خصائصها المثبطة للإنزيم، كما تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي.

الوقاية من الاكتئاب: يحتوي الريحان على مركبات يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق، حيث يحفز الريحان الناقلات العصبية التي تنظم الهورمونات المسؤولة عن أحداث السعادة والطاقة.

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يمكن تناول أوراق الريحان طازجة أو مجففة، أو إضافتها إلى الأطباق المختلفة، أو يمكن تناولها كمشروب شاي.