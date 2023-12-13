تراند اليوم : منها العبعب والحبق.. أعشاب النفاس من العطار لتنظيف الرحم

الرياض - أميرة القحطاني - أعشاب النفاس من العطار تبحث عنها كل امرأة بعد الولادة، وذلك لأن من الشائع بعد فترة النفاس هو أن تقوم المرأة بتناول بعض المشروبات، وذلك لأن هذه الأعشاب تعطي المرأة العديد من الفوائد بعد الولادة، كما تمد الجسم بعدة عناصر غذائية وفيتامينات يحتاج لها الجسم.

أعشاب النفاس من العطار‏

تمر النساء بعد الولادة بمرحلة صعبة جدًا، لذلك يتم استخدام الأعشاب لها حتى تعمل على تحسين صحتها وتنظيف الرحم، من أشهر هذه الأعشاب التالي:

بندق الساحرة: تعتبر من أشهر الأعشاب التي تساعد المرأة بعد فترة النفاس، وذلك لأنها تعمل على تسريع التئام الجروح وتخفف من النزيف الذي يحدث بعد الولادة.

العبعب: يساعد على تخفيف التوتر والقلق الذي تشعر به المرأة بعد الولادة، كما يحسن من الذاكرة.

الحلبة: تعمل على زيادة إنتاج الحليب.

القنطريون الأزرق: يساعد هذا العشب في تحسين الحالة المزاجية للمرأة.

الحبق: يمد جسم المرأة بعد النفاس بالطاقة ويعمل على تحسين حالتها المزاجية.

البابونج: يساعد على حدوث استرخاء في الجهاز الهضمي فبالتالي يساعد من حماية الأم بعد الولادة من الإصابة بإمساك، بالإضافة إلى عمله كمهدئ.

تجهيز اعشاب النفاس

يتم تحضير أعشاب النفاس من العطار بعد الولادة مباشرة، ومن أشهر هذه الأعشاب عشبة الشمر، تساهم في زيادة إنتاج الحليب، كما تقوم بدور إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتعمل على الوقاية من الإصابة بمرض فقر الدم، ويتم تحضيرها في المنزل كما يلي:

احضار ملعقة بودرة من الشمر.

وضع هذه الملعقة داخل إناء مع الحرص على تغطية الكوب لبعض الوقت لفترة مع عدم غليه.

بعد مرور 10 دقائق يمكنك تناوله بعد إضافة له عسل.

أعشاب النفاس للتضييق

بعدما تضع الأم طفلها تلاحظ اتساع في فتحة المهبل، وهذه المشكلة تسبب لها إزعاج كبير، لذلك تضطر للبحث عن أعشاب تساعدها في تضييق المهبل التي من بينها التالي:

الألوفيرا

تعمل عشبة الألوفيرا على تقوية عضلات المهبل.

كما تساعد المهبل في منع جفافه.

كذلك تقلل من المشاكل التي تحدث في الجهاز التناسلي بعد الولادة.

الكركم

لها عدة فوائد من أشهرها هو دوره في العمل كمضاد للالتهابات، كما يساعد في تقوية العضلات المتواجدة في الحوض.