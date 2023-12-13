تراند اليوم : سمك الماكريل والبرقوق.. سلاحك لمحاربة أعراض الاكتئاب

الرياض - أميرة القحطاني - الاكتئاب أحدي الأمراض النفسية وقد يكون علاجها معقد بعض الشيء وهو يعتمد على الحالة المزاجية للشخص، لذلك هناك العديد من الطرق التي تعالج الاكتئاب ومن أبرزها تناول الطعام الذي يفضله الشخص فأنها تبعد التفكير عن الأمور المزعجه، ولكن في بعض الحالات يجب العلاج الطبي واستشارة طبيب مختص، ولكن اليوم سنتعرف على أبرز الأطعمة التي تساعد على علاج الاكتئاب وهي سمك الماكريل والبرقوق.

أطعمة تعالج الاكتئاب

نشرت أحدي المواقع أنه يوجد العديد من الأطعمة التي تساهم في تحسين الصحة العقلية، ولذلك سنوضح لكم أهم الأطعمة التي تساعد في علاج حالات الاكتئاب.

سمك الماكريل

يعتبر سمك المركريل من الأسماك التي تحتوي على الأحماض الدهنية أو ما يطلق عليها “اوميجا 3” فهو يساعد على علاج الاكتئاب من خلال تحسين وظائف المخ ويقلل الالتهابات، كما أن أوميجا 3 به عالية التركيز لذا فهو يعمل للمحافظة على تقليل الاكتئاب بشكل كبير.

البنجر

يعد البنجر من الفواكة التي تحتوي على الألياف والمنجنيز والفوليك والعديد من الفيتامينات المختلفة ومن أبرزها فيتامين B، وقد أكد العديد من المتخصصين عند نقص حمض الفوليك في الجسم يسبب الاكتئاب، ولا تساعد مضادات الاكتئاب في مساعدة الشخص، لذلك تم إدراجه من أبرز الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك مثلها مثل البروكلي والسبانج وعصير البرتقال.

البرقوق

الكثير من الأشخاص يحبون تناول البرقوق فهو من أحلى الفواكة المميزة والذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وقد أكدت الدراسات أنه عند تناول الشخص كمية كبيرة من البرقوق يساعد على تقليل الاكتئاب خاصة عند النساء وكبار السن.

كما أن البرقوق غني بمضادات الأكسدة وهذا سوف تجده أيضاً في العديد من الفواكه مثل التفاح والخوخ والبصل الأصفر.

الشوكولاتة الداكنة

أن الشوكولاتة الداكنة من الحلوي المميزة التي تشعر الشخص بالسعادة والفرح، وذلك لأنها غنية بالفلافونويد التي تساهم في تحسين المزاج، ولأن الشوكولاتة تحتوي على أكثر من 79% من الكاكا فأنها تساعد على علاج الاكتئاب بالإضافة إلى أنها تعطي الطاقة الإيجابية للشخص وتساعده في عدم التفكير في الأمور المزعجة التي قد تسبب الاكتئاب.