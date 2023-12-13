تراند اليوم : أفضل 10 فوائد صحية للسبانخ لن تتوقعها

الرياض - أميرة القحطاني - السبانخ هو خضروات ورقية خضراء داكنة غنية بالعناصر الغذائية وفوائد صحية للسبانخ المحتملة لا تُعدّ ولا تُحصى، على الرغم من أن العديد من هذه الفوائد لا تزال قيد البحث، إلا أن هناك أدلة على أن السبانخ يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية، ودعم مستويات الطاقة، وصحة القلب، وصحة العظام، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتعزيز الصحة العقلية، تابع القراءة لمزيد من التفاصيل حول تلك الفوائد وهل تناول السبانخ آمن للجميع؟

فوائد صحية للسبانخ

ما هو السبانخ؟

ينتمي السبانخ إلى عائلة Chenopodiaceae (المعروفة أيضًا باسم قدم الأوزة)، والتي تشمل الشمندر والسلق والكينوا ، وهي تشترك في مذاق مماثل مع هذه الخضروات (مرارة البنجر الأخضر ونكهة السلق المالحة قليلاً) وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من السبانخ: سافوي، وشبه سافوي، وأوراق ناعمة.

وتشمل الفوائد الصحية للسبانخ ما يلي:

قد يساعد في الحفاظ على رؤية جيدة

قد يدعم مستويات الطاقة

قد يدعم صحة القلب

قد يدعم صحة العظام

قد يساعد في معركتنا ضد السرطان

له خصائص وقائية مضادة للأكسدة

مصدر مفيد للألياف

قد يساعد في إدارة الوزن

قد يقلل من الآثار الضارة لنظام غذائي عالي الدهون

قد يدعم الصحة العقلية

الفوائد الغذائية للسبانخ

تحتوي حصة وقدرها 80 جرام (خام) من السبانخ على:

20 سعرة حرارية/82 كيلو جول.

2.2 جرام بروتين

0.6 جرام دهون

1.3 جرام كربوهيدرات

2.2 جرام ألياف

136 ملجم كالسيوم

1.68 ملجم حديد

91 ميكروغرام من حمض الفوليك

21 ملجم فيتامين سي

ما هي أهم 10 فوائد صحية للسبانخ؟

قد يساعد في الحفاظ على الرؤية الجيدة

تعتبر السبانخ مصدرًا للخير، فهي غنية بأصباغ الكلوروفيل والكاروتينات النباتية، بالإضافة إلى كونها مضادة للالتهابات، فإن هذه المركبات النباتية مهمة لصحة البصر، مما يساعد على تقليل خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

قد يدعم مستويات الطاقة

لطالما اعتبرت السبانخ نباتًا يمكنه استعادة الطاقة وزيادة الحيوية وتحسين جودة الدم، وهناك أسباب وجيهة لذلك، بما في ذلك محتواه من الحديد، حيث يلعب الحديد دورًا مركزيًا في وظيفة خلايا الدم الحمراء، مما يساعد على نقل الأكسجين حول الجسم، ودعم إنتاج الطاقة وتخليق الحمض النووي.

يحتوي السبانخ أيضًا على مستويات عالية من مركب يسمى حمض الأكساليك، والذي قد يعيق امتصاصنا للحديد، قد يؤدي طهي الأوراق أو ذبولها قليلًا إلى تقليل هذه التأثيرات.

قد يدعم صحة القلب

السبانخ، مثل الشمندر، غنية بشكل طبيعي بمركبات تسمى النترات، فهي تساعد على تحسين تدفق الدم وخفض الضغط عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتقليل تصلب الشرايين وتعزيز تمددها، حيث قد يساعد انخفاض ضغط الدم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إذ تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالنترات (وخاصة الخضار الورقية مثل السبانخ ) قد تعزز أيضًا البقاء على قيد الحياة بسبب النوبات القلبية .

قد يدعم صحة العظام

تعتبر السبانخ مصدرًا ممتازًا لفيتامين K، فضلاً عن كونها مصدرًا للمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور الصديق للعظام.

قد يساعد في المعركة ضد السرطان

الأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات، بما في ذلك الخضار الورقية مثل السبانخ، لها تأثير وقائي متواضع ، وبالتالي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لأنها مليئة بمركبات نباتية تسمى البوليفينول، إلى جانب محتواها من الفيتامينات، وهو ما قد يفسر خصائص السبانخ الواقية من السرطان .

لها خصائص وقائية مضادة للأكسدة

قيمة المركبات النباتية، مثل تلك الموجودة في السبانخ، هي أنها تساعد الجسم على مكافحة الآثار الضارة لعملية تسمى الأكسدة، مع مرور الوقت، قد تسبب هذه العملية التهابًا مزمنًا، ونتيجة لذلك، تؤدي إلى حالات مرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والسرطان.

يعتبر مصدراً مفيداً للألياف

السبانخ مصدر مفيد للألياف غير القابلة للذوبان، ويعزز هذا النوع من الألياف مرور فضلات الطعام عبر الأمعاء ويدعم صحة الأمعاء والمناعة .

قد يساعد في إدارة الوزن

قد تساعد المواد الكيميائية النباتية والمركبات النباتية النشطة في السبانخ على الحد من تناول الطعام عن طريق تحفيز إطلاق هرمونات الشبع.

قد يقلل من الآثار الضارة لنظام غذائي عالي الدهون

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن تناول كميات كبيرة من السبانخ قد يقلل من الآثار الضارة لنظام غذائي غني بالدهون على ميكروبيوم الأمعاء ومستوى الدهون في الدم والكوليسترول المتراكم في الكبد .

قد يدعم الصحة العقلية

يبدو أن السبانخ لها خصائص مضادة للتوتر ومضادة للاكتئاب، حيث وجد أنها تخفض هرمون التوتر والكورتيزول وتزيد من الناقلات العصبية التي تنظم المزاج مثل الغلوتامات والجلوتامين، مرة أخرى، لأن هذا البحث استخدم نماذج حيوانية، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم ما إذا كانت هذه التأثيرات تتكرر في البشر.

هل السبانخ آمنة للجميع؟

بالنسبة لغالبيتنا، تعتبر السبانخ خيارًا آمنًا ومغذيًا يمكن تضمينه كجزء من نظام غذائي متوازن، ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم توخي الحذر، نظرًا لكونها تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، فإن السبانخ ليس خيارًا جيدًا للأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى المحتوية على الأوكسالات، إذا كان هذا مناسبًا لك، فاهدف إلى تضمين السبانخ باعتدال.

يجب أيضًا على أولئك الذين يتناولون أدوية تسييل الدم، مثل الوارفارين ، أن يدركوا أن السبانخ هي مصدر لفيتامين ك، وعادةً ما تكون النصيحة لأولئك الذين يتناولون هذا الدواء، هي أنك بحاجة إلى الحفاظ على تناولك الغذائي من هذا الفيتامين كما هو تقريبًا، استشر طبيبك قبل إجراء أي تغييرات مهمة على نظامك الغذائي.

بشكل عام.. هل السبانخ مفيد لك؟

تتمتع السبانخ بعناصر غذائية مثيرة للإعجاب وهي غنية بعدد من البوليفينول الواقي والمواد المغذية المضادة للأكسدة، لذلك فإن إدراجه كجزء من نظام غذائي متوازن قد يساعد في تقليل الضرر التأكسدي والحفاظ على صحة العين والمساعدة في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات التي تقيم الفوائد الصحية للسبانخ تم إجراؤها في الغالب باستخدام نماذج حيوانية أو أنابيب اختبار، وتشمل السبانخ بجرعات عالية نسبيًا، ومع ذلك، ما لم تكن عرضة لحصوات الكلى التي تحتوي على الأوكسالات أو كنت تتناول بعض الأدوية الموصوفة، فهذه خضراء مورقة تستحق إضافتها إلى نظامك الغذائي.