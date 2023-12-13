تراند اليوم : موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - يترقب عشاق كرة القدم مباراة قوية في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، وذلك بعد أن حسم الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي وممثل الدولة المستضيفة، مقعده في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، ليواجه الأهلي بطل أفريقيا في مباراة قوية ينتظرها الملايين من المشجعين وعشاق الكرة العربية.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي واتحاد جدة، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2023، وتعرض مباراة الأهلي والاتحاد السعودي على قناة SSC1 HD، بتعليق كل من المعلق مدحت شلبي وفهد العتيبي.

تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية على عرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ الترميز عرب سات 12380 عمودي 6/5 27500

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام الاتحاد السعودي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد السعودي أمام الأهلي المصري