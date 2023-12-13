تراند اليوم : أخبار التقنية: WhatsApp يتيح ميزة تثبيت الرسائل في المحادثات الفردية والجماعية

الرياض - أميرة القحطاني - يقدم تطبيق WhatsApp المملوك لشركة Meta القدرة على تثبيت الرسائل في المحادثات الدردشات الفردية والجماعية، تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تثبيت رسالة واحدة في الجزء العلوي من الدردشة، مما يؤدي إلى تكرار وظيفة تثبيت الدردشات في النافذة الرئيسية، تابع القراءة وتحقق من التفاصيل.

ميزة تثبيت الرسائل في الواتس اب

وفقًا لتطبيق WhatsApp، تتيح ميزة الرسائل المثبتة للمستخدمين التركيز على الرسائل المهمة في كل من الدردشات الفردية والجماعية.

يضمن تطبيق WhatsApp أن جميع تنسيقات الرسائل، بما في ذلك النصوص واستطلاعات الرأي والصور والرموز التعبيرية وغيرها، يمكن تثبيتها بشكل آمن من خلال التشفير الشامل.

ذكرتالشركة أنه داخل المجموعات، سيكون لدى المسؤولين خيار تحديد ما إذا كان المشرفون فقط أو أي عضو في المجموعة يمكنهم تثبيت الرسالة.

سيكون لدى المستخدمين قيود على تحديد الإطار الزمني للرسائل المثبتة في نافذة الدردشة.

ستبقى الرسالة في أعلى الدردشة كشعار لمدة 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 30 يومًا.

يتم إزالة تثبيت الرسائل تلقائيًا بعد انتهاء المدة المحددة لها ما لم تتم إزالة تثبيتها يدويًا.

الهدف من هذه الميزة هو تعزيز كفاءة المستخدم من خلال تبسيط عملية تحديد موقع الرسائل المهمة على الفور.

عندما يتم تثبيت رسالة في دردشة جماعية، تقوم رسالة النظام بإعلام جميع المشاركين في الدردشة بالرسالة المثبتة وتحديد الشخص الذي قام بتثبيتها.

المستخدمون الذين ينضمون إلى مجموعة بعد تثبيت الرسالة، وأولئك الذين فقدوا أو قاموا بمسح سجل الدردشة، وأولئك الذين حذفوا الرسالة قبل تثبيتها، لا يمكنهم رؤية الرسالة المثبتة.

ميزة أخرى للواتس اب

من ناحية أخرى، قدم تطبيق WhatsApp مؤخرًا ميزة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية يمكن تشغيلها مرة واحدة فقط، كامتداد لميزة “العرض مرة واحدة” التي تم تقديمها في عام 2021، حيث تتيح منصة المراسلة للمستخدمين الآن إرسال رسائل صوتية يمكن للمستلمين الاستماع إليها مرة واحدة فقط، بما يتماشى مع مفهوم النظام الأساسي للعرض لمرة واحدة لمحتوى الوسائط المتعددة، وقد بدأت الشركة في الطرح العالمي لميزة عرض الرسائل الصوتية مرة واحدة، ومن المتوقع أن تصل إلى جميع المستخدمين في الأيام المقبلة.