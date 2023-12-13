تراند اليوم : تردد قناة ssc sport HD الرياضية السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023

الرياض - أميرة القحطاني - انطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 8 أندية من مختلف قارات العالم، ومنذ انطلاقها يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، ويبحث الملايين من محبي وعشاق كرة القدم عن أحدث ترددات القنوات الرياضية الناقلة لأحداث مباريات كأس العالم للأندية 2023، ونقدم الآن على مصر فايف أحدث ترددات قنوات SSC الرياضية السعودية، والتي تمتلك حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تردد قناة ssc sport HD الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

أعلنت مجموعة قنوات SSC HD الرياضية عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر 2023، وتعد قنوات SSC من اشهر واهم القنوات الرياضية في العالم العربي، وذلك بعد ما قدمته من نجاحات ونقل لأهم المباريات المحلية والدولية وبجودة عالية، حيث تواصل من خلال شاشاتها بث محتوى حصري ومتنوع ومميز، مما جعلها من افضل القنوات الرياضية في العالم العربي، ونستعرض الآن احدث ترددات قنوات SSC الرياضية على جميع الأقمار الصناعية، كالتالي:

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ الترميز نايل سات 12523 عمودي 4/3 27500

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ الترميز عرب سات 12380 رأسي 5/6 27500

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ الترميز بدر سات 12418 أفقي H 4/3 27500

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط جهاز التلفاز لاستقبال قناة ssc sport HD