تراند اليوم : تردد قناة ssc sport HD الرياضية السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023

الرياض - أميرة القحطاني - انطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 8 أندية من مختلف قارات العالم، ومنذ انطلاقها يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، ويبحث الملايين من محبي وعشاق كرة القدم عن أحدث ترددات القنوات الرياضية الناقلة لأحداث مباريات كأس العالم للأندية 2023، ونقدم الآن على مصر فايف أحدث ترددات قنوات SSC الرياضية السعودية، والتي تمتلك حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023.
تردد قناة ssc sport HD الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية
أعلنت مجموعة قنوات SSC HD الرياضية عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر 2023، وتعد قنوات SSC من اشهر واهم القنوات الرياضية في العالم العربي، وذلك بعد ما قدمته من نجاحات ونقل لأهم المباريات المحلية والدولية وبجودة عالية، حيث تواصل من خلال شاشاتها بث محتوى حصري ومتنوع ومميز، مما جعلها من افضل القنوات الرياضية في العالم العربي، ونستعرض الآن احدث ترددات قنوات SSC الرياضية على جميع الأقمار الصناعية، كالتالي:
تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|الترميز
|نايل سات
|12523
|عمودي
|4/3
|27500
- التردد: 12523.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|الترميز
|عرب سات
|12380
|رأسي
|5/6
|27500
- التردد: 12380.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|الترميز
|بدر سات
|12418
|أفقي H
|4/3
|27500
- التردد: 12418.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
كيفية ضبط جهاز التلفاز لاستقبال قناة ssc sport HD
- اضغط على زر “القائمة” على جهاز الريسيفر.
- ثم انتقل إلى قائمة “التركيب” أو “Installation”.
- اختر إضافة تردد جديد.
- أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب وتصحيح الخطأ الخاص بالقناة.
- اضغط على زر “بحث” أو “Search”.
- اضغط على زر “موافق” أو “OK” لحفظ القناة.
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