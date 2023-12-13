تراند اليوم : تجديد رخصة القيادة الرقمية للمقيمين في الكويت

الرياض - أميرة القحطاني - نقدم على “مصر فايف” إرشادات شاملة حول عملية تجديد رخصة القيادة الرقمية في الكويت للمقيمين من خلال تطبيق هويتي، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية الكويتية لتسهيل الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي.

ميزات رخصة القيادة الرقمية الجديدة

وفقًا للقرار الوزاري رقم (410) لسنة 2023، يتم تحديد صلاحية رخص القيادة للمقيمين بمدة “عام واحد” قابلة للتجديد، يعتمد النظام على رخص القيادة الرقمية الصادرة عبر تطبيق هويتي، ويهدف ذلك إلى تحسين تجربة المقيمين وتقليل الإجراءات الورقية.

خطوات تجديد الرخصة

1. قم بتنزيل تطبيق هويتي على هاتفك الذكي، سواء كان ذلك لنظام iOS أو Android.

2. استخدم التطبيق للتحقق من صلاحية رخصتك من خلال العلامة الخضراء الموجودة في التطبيق.

3. في حالة انتهاء صلاحية الرخصة، اتبع الخطوات لتجديدها عبر تطبيق سهل الحكومي.

الفئات المستثناة

يتم استثناء بعض الفئات من طباعة رخص القيادة الرقمية، مثل السائق المنزلي وسائقي الشاحنات عبر الدول، يتعين على المقمين خارج الكويت استخدام رخص القيادة الصادرة من بلدانهم.

تحديثات هامة حول صلاحية الرخصة

يمكن للمقيمين الاطلاع على صلاحية رخصتهم والتحقق منها عبر تطبيق هويتي، يتم تفعيل تجديد الرخصة عبر وثائق وزارة الداخلية في تطبيق هويتي.

تسهيلات التجديد الإلكتروني

يمكن للمقيمين الذين يستوفون شروط تجديد الرخصة إرسال طلب تجديد إلكترونيًا، يجب على المقيمين اتباع الإرشادات على موقع وزارة الداخلية لاستكمال عملية التجديد بنجاح.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني حجز موعد لاستلام رخصتي؟

يمكنك حجز موعد لاستلام رخصتك عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية.

هل يمكنني تجديد رخصتي إذا كنت خارج الكويت؟

نعم، يمكن للمقيمين خارج الكويت تجديد رخصتهم عبر تطبيق هويتي.

هل يلزمني طباعة رخصتي القيادية؟

غير، يمكنك الاعتماد على النسخة الرقمية من رخصتك دون الحاجة إلى الطباعة.