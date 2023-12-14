تراند اليوم : أكلات تساعد على خسارة الوزن: اكتشف قوة الأطعمة السحرية وحافظ على وزن مثالي

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر خسارة الوزن أمرًا مهمًا للكثير من الأشخاص الذين يسعون للحفاظ على صحتهم وتحسين مظهرهم الجسماني، ومع ذلك، من المعروف أن اتباع نمط حياة صحي يتطلب الجمع بين التمارين الرياضية المنتظمة والتغذية المتوازنة، وهنا يأتي دور الأطعمة التي تساعد على خسارة الوزن، تحقيق أهداف فقدان الوزن لا يكون بالضرورة عن طريق تقليل تناول الأطعمة اللذيذة، بل يمكن تحقيق ذلك من خلال تناول وجبات صغيرة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة ومنخفضة السعرات الحرارية.

أفضل الآكلات التي تساهم في خسارة الوزن

نستعرض معكم أربع أكلات هامة جدا في حال تود خسارة الوزن الزائد من جسمك، من الجدير بالذكر أنه بالرغم من فوائد هذه الأكلات الصحية في خسارة الوزن، يجب أن تكون جزءًا من نمط حياة صحي ومتوازن يشمل ممارسة النشاط البدني بانتظام وتناول تشكيلة متنوعة من الأطعمة، وننصح دائمًا بالتشاور مع متخصص في التغذية أو الرعاية الصحية للحصول على نصائح مخصصة تناسب احتياجاتك الشخصية.

1. اللوبيا:

تُعتبر اللوبيا خيارًا صحيًا رائعًا لفقدان الوزن، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يعزز شعور الامتلاء ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تساعد اللوبيا على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم، يمكنك تضمين اللوبيا في وجباتك اليومية كوجبة صغيرة، وذلك بإضافتها إلى السلطات أو تحضيرها على شكل أطباق رئيسية مثل الحساء أو الحمص.

2. صدور الدجاج:

تعتبر صدور الدجاج خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن، فهي غنية بالبروتين ومنخفضة الدهون المشبعة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي صدور الدجاج على فيتامين ب3 الذي يعزز النشاط ويقلل من الشعور بالتعب والكسل، يمكن تحضير صدور الدجاج بشكل مشوي أو مسلوق وإضافتها إلى السلطات أو تناولها مع الخضروات المشوية. كما يُمكن استخدام صدور الدجاج في وصفات أخرى كوجبة رئيسية خفيفة.

3. البيض:

البيض من الأطعمة المغذية التي تعتبر مفيدة لخسارة الوزن، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، وقد أظهرت الدراسات أن تناول البيض يساعد في الشعور بالشبع والحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة طوال اليوم، يمكن تناول البيض بعدة طرق، مثل البيض المسلوق أو المقلي بأقل كمية من الزيت، ويمكن تناوله مع الخبز الكامل الحبة، كما يُمكن استخدام البيض في تحضير العديد من الوصفات اللذيذة مثل العجة والفطائر.

4. الكينوا:

بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات الورقية بانتظام، يلعب تضمين الكينوا في نظامك الغذائي دورًا هامًا في تحقيق نتائج فورية في خسارة الوزن الزائد، فالكينوا هي نوع من الحبوب الكاملة وخالية من الجلوتين ولها مؤشر جلايسيمي منخفض، تعتبر الكينوا مصدرًا غنيًا بالألياف والعناصر الغذائية والأحماض الأمينية الأساسية الضرورية للياقة البدنية العامة.

تحتوي الكينوا أيضًا على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكويرسيتين والكامبفيرو، التي تساهم في الحماية من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم، يمكن تضمين الكينوا في وجباتك عن طريق إضافتها إلى السلطات أو استخدامها كبدائل صحية للأرز أو الحبوب الأخرى.

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