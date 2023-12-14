تراند اليوم : تجديد البطاقة المدنية الكويت دليل شامل لتحديث بيانات هويتك الكويتية

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت منارًا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث تمكنهم من تحديث بطاقات هويتهم المدنية بكل يسر وسهولة عبر الإنترنت. في هذا الدليل الشامل، سنستعرض خطوات تجديد البطاقة المدنية مع تغيير الصورة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

تجديد البطاقة المدنية للكويتيين

الدخول المباشر للخدمة من هنا

– قم بزيارة صفحة تجديد البطاقة المدنية للكويتيين

– قم بإدخال الرقم المدني والرقم المسلسل في الحقول المخصصة.

– أدخل رقم هاتفك النقال وانقر على زر “التالي”.

إتمام تحديث الصورة

– اتبع الخطوات المطلوبة لتحديث الصورة الخاصة بك.

– احرص على إكمال جميع الإجراءات المطلوبة بعناية.

تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتيين

الدخول إلى صفحة الخدمة من هنا

– قم بزيارة صفحة تجديد البطاقة المدنية للوافدين.

– أدخل الرقم المدني والرقم المسلسل في الحقول المخصصة.

– أدخل رقم هاتفك النقال وانقر على زر “التالي”.

إكمال تحديث الصورة

– اتبع الخطوات المطلوبة لتحديث الصورة بعناية.

– تأكد من إتمام جميع الخطوات بنجاح.

في ختام هذا الدليل نود أن نؤكد على أهمية تجديد بطاقتك المدنية بانتظام لضمان حصولك على كل الخدمات بكل يسر، للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة kuwaitplatform.com عبر الرابط المباشر المخصص لتجديد البطاقة مع تغيير الصورة.